Spazio | Vega lancia il satellite di osservazione della Terra per il Marocco

Spazio - Avio : altra missione di successo per Vega : Ancora un successo per Avio . Il lanciatore Vega , con la sua 13esima missione dalla Base Spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI " B, un satellite per l'...

Spazio - Avio : successo per 13esima missione lanciatore Vega : Roma, 21 nov., askanews, - Il lanciatore Vega, con la sua 13esima missione dalla base Spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI-B, un satellite per l'osservazione ...

Spazio : 13° successo consecutivo per il lanciatore Vega - in orbita satellite per l’osservazione terrestre : Il lanciatore Vega, con la sua 13ª missione dalla Base Spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI – B, un satellite per l’osservazione terrestre, costruito da Thales Alenia Space e Airbus per il Regno del Marocco. Vega, progettato, sviluppato e realizzato da Avio nello stabilimento di Colleferro (Roma) è in grado di collocare in orbita satelliti di massa fino a 1.500 kg e dalla sua entrata in servizio nel 2012 ha ...

Spazio - Avio : nel 2019 la Spagna lancerà un satellite con il lanciatore Vega : Il Ministro della Scienza e della Ricerca Spagnolo Pedro Duque ha annunciato ieri alla European Space Agency (ESA) Interim Ministerial Conference di Madrid che Seosat Ingenio, un satellite per l’osservazione della terra spagnolo, sarà lanciato dal lanciatore Vega entro la fine del 2019: lo rende noto Avio. Questo annuncio segue le vendite recenti del Vega del mese scorso per la Korean Aerospace Research Institute e quello per il Ministero della ...

Spazio - anche Seul si affida al lanciatore Vega C : Nuovo cliente internazionale per Vega C. L'istituto spaziale coreano si è infatti affidato al lanciatore europeo di nuova generazione per portare in orbita il satellite per l'osservazione della terra ...

Spazio - Avio : contratto con Corea Sud per nuovo lanciatore Vega C : Teleborsa, - Vega C, nuova versione del "Razzo dei record", porterà in orbita il satellite per l'osservazione della terra Kompsat-7 del Korea Aerospace Research Institute, Kari,, della Corea del Sud. ...

Spazio - Avio : contratto con Corea Sud per nuovo lanciatore Vega C : Vega C, nuova versione del "Razzo dei record" , porterà in orbita il satellite per l'osservazione della terra Kompsat-7 del Korea Aerospace Research Institute, Kari,, della Corea del Sud. La missione ...