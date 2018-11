Spazio | per Parmitano 7 esperimenti italiani dell' Asi

Spazio : Vega lancia il satellite di osservazione della Terra per il Marocco : Arianespace ha lanciato un razzo vettore Vega per portare in orbita il satellite di osservazione della Terra per il Regno del Marocco. Il decollo della tredicesima missione Vega, dalla base di lancio europea a Kourou, Guyana francese, è avvenuto alle 02:42 del 21 novembre (01:42 GMT, 22:42 ora locale di Kourou del 20 novembre). Con una massa al decollo di 1.108 kg, Mohammed VI-B è stato portato nella sua orbita elio-sincrona circa 55 minuti dopo ...

Dallo Spazio una lezione di sostenibilità per i “terrestri” : Dalle future colonie umane sulla Luna e Marte e dalle missioni degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) arriva una preziosa lezione per il nostro pianeta: imparare ad essere sostenibili, ossia riciclare tutto ed evitare gli sprechi. E’ questo uno dei messaggi chiave di spazio Italia, l’area presente a Isola della sostenibilità 2018 per raccontare ai visitatori i 30 anni di attività dell’Agenzia Spaziale ...

Astronomia : nuova luce sulla forza che tiene gli anelli “incollati” ai loro corpi celesti - senza essere dispersi nello Spazio : Saturno e gli altri giganti gassosi non sono gli unici corpi celesti avvolti da anelli: queste eleganti strutture cosmiche si trovano anche attorno a oggetti più piccoli. Alcuni tra gli esempi più famosi sono l’asteroide Chariklo e il pianeta nano Haumea, che ospitano appunto strutture ad anelli scoperte rispettivamente nel 2014 e nel 2017. Ora – riporta Global Science – un nuovo studio coordinato dall’Osservatorio di Parigi getta ...

Spazio : 13° successo consecutivo per il lanciatore Vega - in orbita satellite per l’osservazione terrestre : Il lanciatore Vega, con la sua 13ª missione dalla Base Spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI – B, un satellite per l’osservazione terrestre, costruito da Thales Alenia Space e Airbus per il Regno del Marocco. Vega, progettato, sviluppato e realizzato da Avio nello stabilimento di Colleferro (Roma) è in grado di collocare in orbita satelliti di massa fino a 1.500 kg e dalla sua entrata in servizio nel 2012 ha ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : la ISS un esempio unico di cooperazione internazionale : La Stazione Spaziale internazionale festeggia 20 anni: secondo l’astronauta Luca Parmitano “è il più grande esempio di come sia possibile raggiungere un obiettivo importante al di là di qualsiasi ideologia“, un esempio unico di cooperazione internazionale che promette di portare l’uomo e l’esplorazione spaziale ancora più lontano, ha spiegato AstroLuca, in collegamento dalla base di Baikonur, in Kazakhstan (dove si ...

Lo stormo di satelliti di Musk cambierà le regole dello Spazio (per non fare la fine di Clooney) : Una costellazione artificiale e tanto, tantissimo traffico in orbita. Elon Musk ha il via libera per lanciare la sua flotta di 12.000 satelliti. Lo scorso marzo, Space X aveva ottenuto l'autorizzazione al varo dei primi 4425. Adesso la Federal Communications Commission, l'agenzia governativa americana per le comunicazioni, ha detto sì ad altri 7518. Una gigantesca rete che dovrebbero portare internet veloce ovunque, in qualsiasi ...

Dopo 44 anni - un nuovo messaggio per ET nello Spazio profondo : A 44 anni dal radiomessaggio diretto a eventuali civilt aliene, l'osservatorio di Arecibo di Porto Rico sta lavorando ad un nuovo messaggio per Et basato sulle tecnologie attuali e coinvolgendo in ...

Spazio - Progress e Cygnus : doppio rifornimento per la Iss : Milano, askanews, - doppio rifornimento in poche ore per la Stazione spaziale internazionale con carburante, acqua, ossigeno, viveri e materiale per esperimenti scientifici. Prima è toccato alla ...