Spazio | dopo lo spinello di Musk la Nasa apre un’indagine sulla sicurezza

Dopo 44 anni - un nuovo messaggio per ET nello Spazio profondo : A 44 anni dal radiomessaggio diretto a eventuali civilt aliene, l'osservatorio di Arecibo di Porto Rico sta lavorando ad un nuovo messaggio per Et basato sulle tecnologie attuali e coinvolgendo in ...

Spazio : oggi il primo lancio del vettore Soyuz verso la ISS dopo l’incidente dell’11 ottobre : oggi il primo lancio del vettore Soyuz dopo l’incidente dell’11 ottobre: trasporta il cargo Progress con un carico di rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo è in programma dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 19:14 ora italiana. “Il Flight Control Center di Tsoup ha completato i lavori previsti per il lancio del cargo Progress MS-10. Il lancio del vettore Soyuz-FG è previsto per le 18:14 ...

Spazio : rilevati “notevoli cambiamenti di volume” del cervello degli astronauti dopo le missioni : Secondo una ricerca realizzata da esperti dell’Università Ludwig-Maximilian di Monaco di Baviera, il cervello degli astronauti si modifica anche nel lungo termine dopo un viaggio nello Spazio: anche a 7 mesi dal termine di una missione si registrano “notevoli cambiamenti di volume” della massa cerebrale. Un team internazionale ha sottoposto a speciali screening 10 astronauti che in media avevano trascorso 189 giorni a bordo ...

Spazio : riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente : Effettuato nella notte il primo lancio di un razzo Soyuz dopo l’incidente verificatosi lo scorso 11 ottobre: le autorità russe hanno reso noto che il vettore Soyuz 2.1B è partito dal cosmodromo di Plesetsk, nel nord della Russia, e ha portato in orbita un satellite del Ministero della Difesa. L'articolo Spazio: riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente sembra essere il primo su Meteo Web.

AeroSpazio - Northrop Grumman alza la guidance dopo il boom di utili : Northrop Grumman alza la guidance dopo aver fatto il pieno di utili. Il colosso aerospaziale statunitense ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 1,14 miliardi di dollari, o 6,54 dollari ad ...

E dopo il salame… 35mila metri di gusto per la prima pizza nello Spazio : Sulla scia dell’evento cremonese legato alla Festa del Salame in cui è stato realizzato un lancio di un tagliere di salume nella mesosfera con l’ausilio di un pallone aerostatico, un pizzaiolo belga di origini napoletane cerca di dimostrare che il simbolo della cultura partenopea non ha confini. Supportato da un gruppo di amici il pizzaiolo Bernardo D’Annolfo riesce a spedire una pizza a 35.000 metri d’altezza, facendola atterrare in condizioni ...

Spazio : dopo Hubble - problemi anche per il telescopio Chandra : dopo pochi giorni dai malfunzionamenti di Hubble, ora anche un altro storico telescopio spaziale della NASA, Chandra, fa “i capricci”: come Hubble potrebbe avere un problema al giroscopio, che serve a mantenere il telescopio orientato verso un determinato punto di osservazione. Tutte le operazioni sono state sospese. I tecnici dei centri di controllo sono al lavoro per ripristinare l’operatività di entrambi gli osservatori ...

Libera 20 Giga Di Spazio dopo Aver Installato Windows 10 October 2018 Update : Hai scaricato e Installato l’aggiornamento a Windows 10 October 2018 Update? Ecco come Liberare ben 20 Giga di Spazio sul disco fisso in un click Liberare 20 Giga di Spazio sul disco fisso Dopo Aver aggiornato a Windows 10 October 2018 Update Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche ora è disponibile al download Windows 10 […]

Libera 20 Giga Di Spazio dopo Aver Installato Windows 10 October 2018 Update : Hai scaricato e Installato l’aggiornamento a Windows 10 October 2018 Update? Ecco come Liberare ben 20 Giga di Spazio sul disco fisso in un click Liberare 20 Giga di Spazio sul disco fisso Dopo Aver aggiornato a Windows 10 October 2018 Update Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche ora è disponibile al download Windows 10 […]