Spaccia droga mentre è ai domiciliari | 24enne finisce in carcere

Breno - Spaccia droga al campo da calcio dell'oratorio : arrestato 21enne : Breno, 17 novembre 2018 - A insospettire i carabinieri i l fatto che lui, un 21enne di Pisogne, fosse al campo da calcio dell'oratorio di un paese dell'Alto Sebino insieme a sei ragazzini molto più ...

Matteo Salvini : “Chi Spaccia droga per me è alla pari di un assassino” : Matteo Salvini, intervistato al Maurizio Costanzo Show, parla davanti a una platea di studenti: "Chi spaccia droga per me è alla pari di un assassino. Se io trovo, con le telecamere, coi cani o con l'aiuto degli insegnanti qualcuno che spaccia fuori da una scuola, se riesco a beccarlo, ho l'obiettivo di buttarlo in galera e gettare via la chiave, bisogna inasprire le pene".Continua a leggere

Genova - due chili di droga dentro al motore : arrestato uno Spacciatore a Marassi : L’uomo, un albanese di 32 anni, viaggiava sulla sua Alfa 147 quando è stato riconosciuto dalla polizia. Gli agenti lo hanno fermato e hanno trovato marijuana e cocaina

In Albania docente universitario - in Italia Spacciatore di droga : arrestato : Dritan Shoraj era stato condannato a più di quattro anni di carcere per spaccio internazionale di droga.Continua a leggere

Milano : Spaccia droga a Cornaredo - arrestato pusher : Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Gli agenti del Commissariato milanese di Rho Pero hanno arrestato R.R., 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti erano da alcuni giorni alla ricerca dell’uomo sospettato di vendere droga tra Rho e Cornaredo. La scorsa notte, dopo

Roma : Carabinieri arrestano 4 Spacciatori durante controlli antidroga : Roma – Nel corso di intensificati controlli antidroga, iniziati ieri pomeriggio e durati fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcune verifiche lungo le aree adiacenti alla stazione Termini, luogo di ritrovo di cittadini stranieri, i Carabinieri hanno sorpreso un 19enne della Nigeria e un 27enne del Gambia, senza ...

Macerata - la fidanzata di Traini : “Voleva uccidere gli Spacciatori perché io mi drogavo” : "La causa del raid di Luca sono io" dice la fidanzata del 29enne, condannato a 12 anni per la follia di Macerata. Se l'omicidio di Pamela Mastropietro, identificato come il movente della sparatoria,"è stata la goccia", "io ho riempito il vaso" spiega la giovane.Continua a leggere

Desirée Mariottini : preso 4° uomo/ Il padre Spacciatore le aveva vietato di drogarsi : lei l’aveva denunciato : Desirée Mariottini: preso quarto uomo: aveva addosso 10 kg di marijuana. Braccato da più di 100 agenti a Foggia, si era rasato i capelli per non farsi riconoscere.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:49:00 GMT)

Roma : vendeva droga a scuola - arrestato Spacciatore studente : Roma – Nel corso di un predisposto servizio per prevenire lo spaccio di droga davanti alle scuole, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno pizzicato uno studente di 19 anni che, all’interno del cortile di un plesso scolastico di via della Camilluccia, veniva avvicinato da vari ragazzini piu’ o meno coetanei che dopo una breve contrattazione si allontanavano, prima dell’orario di ingresso a scuola. Una volta ...

Beccato con la droga - Spacciatore finisce in manette : I carabinieri della Compagnia di Borgosesia hanno arrestato H.S., 29enne marocchino residente a Varallo, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e la persona, perché ritenuto ...

Ordini al telefono e droga a domicilio : arrestati tre Spacciatori nel cuore di Napoli : Tre spacciatori sono stati arrestati nella notte a Napoli dagli agenti del commissariato San Ferdinando: si tratta di tre pregiudicati napoletani tra i 30 e i 43 anni, finiti in manette per il reato ...

Milano : controlli antidroga in zona Lambrate - arrestato Spacciatore : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Blitz antidroga della polizia nel quartiere Lambrate, a Milano. Un 31enne di origine marocchina è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' accaduto lo scorso lunedì, ma la notizia è stata diffusa oggi. Ad eseguire l'arresto gli agen

Il Fisco chiede 5 milioni ?agli Spacciatori di droga : L'Agenzia delle Entrate batte cassa anche con i trafficanti di droga. Dopo l'arresto di 24 persone in un blitz tra Trento e Brescia, il Fisco ha deciso di incassare quanto dovuto. Come riporta ilGiornale di Brescia, ai fermati è arrivata una vera e propria cartella esattoriale pesantissima: 5 milioni di euro che non sono stati mai dichiarati. Si tratta degli incassi no dichiarati tra il 2015 e il 2016. A questi vanno aggiunti anche gli ...

Spacciatore fermato in via S.Pio X Nascondeva la droga in bocca : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige