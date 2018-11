: Ragazzino sotto un treno: forse un gioco finito male - Avvenire_Nei : Ragazzino sotto un treno: forse un gioco finito male - _paceyscreek : Sto talmente sotto un treno che ho salvato le stesse foto di ieri a radio Italia 400 volte. E comunque non oso cancellarle. - NotizieIN : Sotto treno forse 'per gioco',inchiesta -

un,una scommessa finita male, ha provocato la morte di un 15enne marocchino visto sdraiarsi sul binario in stazione a Parabiago, nel Milanese, mentre ilMilano-Domodossola veniva annunciato in arrivo. Tutto questogli occhi di un amico. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri e la Polfer: momenti di tensione si sono registrati al momento dell'arrivo in stazione dei parenti del ragazzo deceduto, che abitava in zona.aperta dalla procura di Busto Arsizio (VA).(Di mercoledì 21 novembre 2018)