Sossio Aruta contro Ursula a Uomini e Donne | Tu mi hai lasciato

Uomini e Donne oggi, Sossio lascia lo studio e Ursula lo raggiunge: il pubblico non apprezza A Uomini e Donne Sossio lascia lo studio quando vede Ursula pronta a raccontare con Armando come prosegue...

SOSSIO ARUTA supplica URSULA BENNARDO di concedergli un'altra possibilità e lei comincia a vacillare: oggi a Uomini e Donne.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo potrebbero presto tornare insieme. Lo dimostra quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne registrata. L'ultima puntata andata in onda aveva visto l'ex protagonista...

Sossio e Ursula di Uomini e Donne non tornano insieme: Aruta accusa la Bennardo Sossio Aruta ha rilasciato un'interessantissima intervista al magazine di Uomini e Donne. Il cavaliere del Trono Over è tornato a parlare della sua passata relazione d'amore con Ursula. I due hanno messo alla prova il loro rapporto a Temptation Island Vip

U&D - il ballo tra Ursula Bennardo e Gianni Sperti fa ingelosire Sossio Aruta : Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono ritornati a Uomini e Donne ma separati. I due, dopo l'esperienza a Temptation Island Vip, non sono riusciti più a ricucire il loro rapporto. Durante una puntata Maria De Filippi ha chiesto all'Aruta di ballare con una dama e in pista si sono lanciati anche Ursula e Gianni Sperti. Si è innescata una sorta di competizione tra le due coppie che hanno eseguito una bachata. Il video, che è stato pubblicato dalla ...

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Rocco Fredella, dopo l'addio a Gemma Galgani, lascia il programma? Pioggia di critiche per il cavaliere

Ursula Bennardo: Sossio Aruta mette fine alla loro storia? Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie che avevano lasciato il Trono Over di Uomini e Donne con tutte le intenzioni di voler creare un rapporto solido e stabile al di fuori delle telecamere. Le buone intenzioni c'erano tutte, fin quando i due non hanno deciso di prendere parte alla prima edizione di Temptation Island Vip. Lì la coppia ha deciso ufficialmente di

Uomini e Donne - 'Devi stare zitta' : Sossio Aruta nella bufera per quella frase contro Ursula : Volano ancora scintille al Trono Over di Uomini e Donne. Protagonisti questa volta Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Verso la fine della puntata i due hanno avuto un violento scontro verbale e mentre ...

Uomini e Donne oggi, Sossio e Ursula nuovo scontro: un gesto del cavaliere non piace Nuovo scontro tra Sossio e Ursula a Uomini e Donne. Ancora una volta i due, ex partecipanti di Temptation Island Vip, si sono ritrovati a combattere l'uno contro l'altra in studio. Un'accesa discussione che ha portato nuovamente l'Aruta nel mirino