Sony Xperia XZ2 e XZ3 entrano in Open Devices | si può sbloccare il bootloader senza dire

Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5 - 5A - ZenFone Max Pro M1 - Sony Xperia XZ3 - XZ2 - XZ2 Compact - XZ2 Premium - Honor Play - Samsung Galaxy Note 9 - S7 - S6 e S6 Edge : Oggi nuova "pioggia" di aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge

Sony Xperia XZ3 - la recensione : Sony Xperia XZ3Sony Xperia XZ3Sony Xperia XZ3Sony Xperia XZ3Sony Xperia XZ3Sony Xperia XZ3Sony Xperia XZ3Sony Xperia XZ3Presentato all’Ifa di Berlino, Sony Xperia XZ3 è l’ultimo telefono di punta della casa giapponese, promettente perché finalmente basato su un display oled e su una dotazione tecnica che lo mette al pari con i migliori prodotti della concorrenza. È arrivato sul mercato nelle scorse settimane a un prezzo non ...

Android 9 Pie in rilascio per Sony Xperia XZ Premium e per due Sony Xperia XZ1 : Sony ha iniziato il rilascio ufficiale dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per il Sony Xperia XZ Preimum, Sony Xperia XZ1 e Sony Xperia XZ1 Compact.

Sony Xperia XZ e Xperia XZs ricevono le patch di sicurezza di ottobre 2018 : Sony aggiorna i suoi Xperia XZ e Xperia XZs con le patch di sicurezza di Android di ottobre 2018, confermandosi una delle migliori aziende dal punto di vista degli update.

Sony Xperia XZ3 non supporta Xperia Themes : Il nuovo ed apprezzato top di gamma Sony Xperia XZ3 non supporta Xperia Themes: l'app di Sony dedicata ai temi si avvicina al capolinea.

Diamo un nuovo sguardo ai presunti Sony Xperia XA3 e Xperia XA3 Ultra : Sono apparse in Rete le presunte immagini di una custodia protettiva per i Sony Xperia XA3 e XA3 Ultra che potrebbero confermare la doppia fotocamera posteriore

Sony Xperia XZ3 dispone di una sorta di "tap to wake" - ma meno immediato : Sony Xperia XZ3 dispone di una funzione relativamente simile al double tap to wake, scomparso dagli smartphone del produttore ormai da qualche tempo. Ecco come funziona Smart activation.

LG G7 One - Sony Xperia XZ3 e XZ2 premiun supportano ora la modalità HDR di Netflix : Il supporto alla modalità HDR di Netflix, il noto servizio di streaming, è disponibile ora anche per LG G7 One, Sony Xperia XZ3 e XZ2 Premium.

Xperia XZ3 - la prova di GQ. La qualità Sony finalmente in uno smartphone : Nel corso di un anno Sony è il costruttore di smartphone che ha registrato la crescita più impetuosa. Non tanto in termini di vendite, ma piuttosto per quanto riguarda la qualità dei suoi prodotti. Sapevamo da anni che i giapponesi fossero al lavoro su un nuovo design e su un display che potesse sfruttare tutte le competenze tecniche dell’azienda in ambito tv, ma fino alla fine del 2017 continuavamo a definire Sony come l’eterna ...

Sony svela le date di rilascio di Android 9 Pie per i suoi Xperia : Sony svela le date (precise) di rilascio dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per Xperia XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, XZ2 Premium, XA2, XA2 Plus e XA Ultra

Sony Xperia XZ2 aggiornamento Android Pie 9.0 iniziato a livello internazionale : Sony Xperia XZ2 sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento alla versione software Android Pie 9.0: ecco i primi dettagli.Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Sony Xperia XZ2, dato che il tanto atteso aggiornamento ad Android Pie 9.0 si sta diffondendo in queste ultime ore a livello internazionale.Non abbiamo ancora la certezza che il nuovo aggiornamento firmware con Android Pie 9.0 sia già disponibile ...

Honor Play - Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie : Honor Play (solo in versione beta), Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere anche in Italia l'aggiornamento ad Android 9 Pie. Contenti, vero?

Sony Xperia XZ3 consigliato da YouTube per la visione di contenuti in alta qualità : Un nuovo riconoscimento alle grandi potenzialità del Sony Xperia XZ3 in ambito multimediale arriva dallo staff di YouTube. Ecco tutti i dettagli

Sony Xperia XZ3 riceve le patch di ottobre - ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro la nuova ZUI 4.0 : Sony Xperia XZ3 riceve le patch di sicurezza di ottobre 2018, ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro ottengono invece la ZUI 4.0 (in beta) basata su Android 8.0 Oreo