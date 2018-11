“Società Italiana della Scienza e dell’Ingegneria” incontra il cosmonauta Paolo Nespoli

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Si terrà venerdì 23 novembre alle ore 15 (ingresso su invito) nella “Sala Fermi” dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di Assergi a L’Aquila l’appuntamento con ilche che ritirerà il “PremioGiovani” 2018 e a seguire terrà una lectio magistralis dal titolo “Nello Spazio per la Terra”. La giornata di approfondimento rientra nel programma di incontri “Il Futuromobilità” organizzato dalla(SIdSI) in collaborazione con i “Laboratori del Gran Sasso” (“Istituto Nazionale di Fisica Nucleare”) e con il patrocinio dell’ENEA. “Il racconto di esperienze personali e prospettive per l’umanità filtrate da un punto di vista davvero extra ordinario come il guardare il nostro pianeta dallo Spazio è un privilegio che solo pochi esseri umani hanno potuto sperimentare ...