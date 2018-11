Smog | scoperto legame tra inquinamento e disabilità intellettive

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) I bambini britannici convivono in aree in cui l’aria è inquinata in percentuali maggiori rispetto ai coetanei. E’ il dato che emerge da un nuovo studio finanziato da Public Health England, agenzia governativa Gb afferente al Dipartimento Salute, e pubblicato sul ‘Journal of Intellectual Disability Research’. I risultati sono frutto di un’analisi dei dati estratti dal Millennium Cohort Study del Regno Unito, che si basa su un campione rappresentativo a livello nazionale di oltre 18 mila bambini britannici nati tra il 2000 e il 2002. La ricerca ha messo in evidenza che, nell’arco delle età prese in esame, in media i bambini conavevano il 33% di probabilità in più di vivere in aree con elevati livelli di particolato diesel, il 30% in più di vivere rispettivamente in aree con alti livelli di biossido di ...