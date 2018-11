Smog | in Pianura Padana costa un anno di vita

gqitalia

(Di mercoledì 21 novembre 2018) L’inquinamento dell’aria nellapuò accorciare ladi un. È la conclusione dello studio dell’Energy Policy Institute dell’Università di Chicago (Epic) che lancia l’allarme: globalmente l’aria carica di pulviscolo riduce l’aspettativa didi 1,8 anni, ma la situazione è molto variegata rispetto alle aree geografiche. In Cina, India e Asia sud-orientale l’inquinamento atmosferico arriva secondo i ricercatori di Chicago a tagliare di diversi anni la longevità. In Europa mediamente si respira un’aria meno pericolosa, salvo che nelle regioni orientali e, appunto, in. Peraltro l’aria contaminata è il più incisivo fattore di accorciamento dellaanche rispetto ad altri – sostiene il rapporto Air Quality Life Index dell’Epic – che menziona il tabacco per il quale h...