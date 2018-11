Sky Sport Free Pass | arriva il Black Friday di Sky

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : orari TV8 e Sky Sport : Per questo ultimo GP, TV8, insieme a Sky, concederà la diretta di qualifiche e gara , mentre le prove libere sono esclusiva di Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Il weekend inizia venerdì 23 novembre con le ...

MotoGP - è già stagione 2019 con i test di Valencia in diretta su Sky Sport. : Il Motomondiale si è appena concluso e le scuderie tornando subito a lavoro a Valencia per i primi test in vista del Mondiale 2019. Martedì 20 e mercoledì 21 novembre, due giorni in pista sul Circuito Ricardo Tormo, che vedranno esaudire la grande attesa per il debutto di Jorge Lorenzo con la Honda insieme a Marc Marquez, per l’esordio di Danilo Petrucci e Pecco Bagnaia, il primo con la Ducati ufficiale, il...

MotoGP Valencia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD e Tv8 : La pole di Valencia se l'aggiudica Maverick Vinales che (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD e Tv8) al via porterà per l'ultima volta il numero 25 sulla sua Yamaha, in attesa di passare al 12 dal 2019, come ha deciso per dare un taglio con il recente passato, avaro di soddisfazioni. Lo spagnolo, che cambierà anche capotecnico, è alla sesta pole in MotoGP, la prima di quest'anno. Con lui in prima fila la Suzuki del ...

80 anni fa le leggi razziali - Sky Sport ripropone il documentario di Matteo Marani : In occasione dell’80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, Sky Sport ripercorre la memoria storica di quegli anni con una produzione originale, un programma di Matteo Marani, curato da Alessia Tarquinio: “1938: Lo Sport italiano contro gli ebrei&r...

'1938 - Lo sport italiano contro gli ebrei' - 80 anni fa le leggi razziali : il documentario di Sky Sport : In poco più di due mesi il mondo dello Sport venne assolutamente reso judenfrei , cioè privo di ebrei. Una delle azioni più devastanti in un settore che sia mai avvenuto". E proprio in merito a ...

MotoGP Valencia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD e Tv8 : Il pomeriggio della classe regina a Valencia (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD e Tv8) si chiude con il primato di Danilo Petrucci. 1'41''318 il crono del ducatista Alma Pramac Racing che però non scalza dalla testa della classifica combinata Marc Marquez, davanti a tutti con il miglior passaggio messo a referto in mattinata (1'39''767). Terzo miglior tempo al pomeriggio per la Yamaha di Valentino Rossi. Venerdì di libere ...

Sky Sport - Perrelli nuovo EVP : Laureato in Economia, ha iniziato il suo percorso professionale in Goldman Sachs, lavorando negli uffici di New York, Londra e infine Milano come Amministratore Delegato per l'Italia. Dopo 12 anni in ...

Taril : Il Collontrek torna sui canali di Sky Sport. L'edizione 2019 il 6 e 7 settembre : IL PALINSESTO SKY SPORT ARENA - canale 204 Lunedì 19 novembre ore 18.30 Martedì 20 novembre ore 06.00 - 08.00 - 11.30 - 16.30 Mercoledì 21 novembre ore 02.00 Venerdì 23 novembre ore 06.30 Sabato 24 ...

Marzio Perrelli nuovo Executive Vice President di Sky Sport : Marzio Perrelli è il nuovo EVP (Executive Vice President) di Sky Sport andando a occupare la posizione precedentemente occupata da Jacques Raynaud, passato a marzo in Sky Deutschland con l’incarico di Executive Vice President Sports e Advertising. Da lunedì 19 novembre, Perrelli guiderà tutta l'area Sport di Sky, dopo una carriera di successo ai vertici di grandi az...

Motorsport - il 39esimo episodio su Sky Sport : ... malgrado le difficoltà iniziali, quest'anno è stato l'ennesimo chiuso col bottino pieno e per Hamilton è arrivato il quinto titolo mondiale che lo consacra leggenda di questo Sport, avendo ...

Sky Sport MotoGP HD - Diretta Gp Valencia (15 - 18 Novembre) anche su TV8 : Ultimi giorni di scuola per il Motomondiale, che fa tappa in Spagna con un secondo posto ancora da assegnare in MotoGP e alla vigilia dei primi test 2019: fino a domenica 18 novembre, il Gran Premio della Comunità Valenciana chiuderà la stagione 2018 in Diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). Domenica alle 14, la gara della top class deciderà chi tra Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick...

