Sky | 595 milioni per i diritti tv delle serie inferiori inglesi

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La notizia del Financial Times Ricco contratto televisivo firmato dalla English Football League, l’organo che gestisce i campionatial di sotto della Premier League. In tutto, l’ente che regola la Championship (lacadetta) e i due tornei di Football League 1 e 2 ha incassato 595di sterline da Sky.La piattaforma satellitare trasmetterà 138 partite di campionato a stagione, più i playoff e 15 partite di Coppa di Lega Il Financial Times riporta che rispetto all’accordo precedente, la somma investita è aumentata del 35%. Un incremento che però non soddisferebbe alcuni club di Championship, primi tra tutti il Leeds United, l’Aston Villa e il Derby County. Addirittura, si potrebbe pensare ad una diaspora stile Premier League. La Championship potrebbe dunque ripercorrere le orme dell’ex Division One, la lega di primo livello inglese che si ...