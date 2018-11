Siri aggiunge una scorciatoia a Google Assistant

Espulsa la donna islamista che aiutò Maria Giulia Sergio a raggiungere la Siria : La cittadina albanese 44enne Arta "Anila" Kacabuni è stata Espulsa e accompagnata alla frontiera dall"aeroporto romano di Fiumicino con provvedimento del Ministro dell"Interno.La donna, in Italia dal 2003 e residente a Scansano, in provincia di Grosseto, era stata arrestata nel luglio 2015 durante l"operazione "Martese" che aveva portato all"esecuzione di dieci ordinanze di custodia cautelare con l"accusa di terrorismo per adesione all"Isis.Nei ...