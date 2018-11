Simona Ventura da Chiambretti | il vero motivo della rottura con Gerò Carraro

Simona Ventura a #CR4 : “Mara Venier? Non so chi sia” : Simona Ventura parla di Mara Venier a CR4 – La repubblica delle donne Il gossip si nutre di tradimenti e di litigi. L’ultimo grande gossip ha visto protagonisti Simona Ventura e Gerò Carraro: i due hanno posto fine a una grande storia d’amore con un video su Instagram dove i due hanno ribadito un grande affetto esistente tra i due e soprattutto per Caterina, la loro bambina. Simona Ventura, però, ospite di Piero Chiambretti a ...

Niccolò Bettarini e Carolina Schiavi stanno insieme / Simona Ventura approva : 'Spero sia quella giusta' - IlSussidiario.net : Niccolò Bettarini e Carolina Schiavi stanno insieme. Beccati dal settimanale Chi. Simona Ventura e Stefano Bettarini approvano

#CR4 - La repubblica delle donne : ospiti Simona Ventura e Lorella Cuccarini : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Simona Ventura e Lorella Cuccarini.

È successo in TV - 21 novembre 2016 : Simona Ventura riparte da Selfie (video) : La linfa giusta le è stata ridata dall'Isola dei Famosi 2016 su canale5, dove da conduttrice di 8 edizioni ne diventa concorrente. Simona Ventura grazie alla sua curiosa presenza nel reality show è tornata nel posto che più le si addice: la tv generalista. Una rinascita che è stata maturata, carburata e lanciata nei tempi e modi giusti, è stata Maria de Filippi a prenderla nel suo nido di Fascino e a regalarle "un po' del suo Fascino" come ...

Simona Ventura e Stefano Bettarini sempre più vicini : Simona Ventura e Stefano Bettarini sono sempre più vicini e il feeling di un tempo sembra tornato. Archiviata la storia con Gerò Carraro, Super Simo ha ricucito i rapporti con l’ex marito a cui, a quanto pare, è ancora legatissima. In occasione del compleanno di Giacomo, il suo secondogenito, la conduttrice ha posato sulla copertina di Chi insieme al figlio maggiore Niccolò, alla piccola Caterina e a Stefano Bettarini. Dopo il divorzio, ...

Giacomo Bettarini fidanzato con ex tentatrice di Temptation Island - Simona Ventura : "Speriamo sia quella giusta" : Giacomo Bettarini, il secondogenito di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, ha una nuova fidanzata. Si tratta di Carolina Schiavi, ex tentatrice di Temptation Island. A questo proposito la Ventura (che ha condotto la versione vip del reality di Canale 5) ha commentato così sul settimanale Chi:Mio figlio è bello come il sole. Speriamo sia quella giusta. Ma lui sa dosarsi e donarsi e poi un sorriso in questo momento gli fa un gran ...

La Pupa e il Secchione - Enrico Papi si scaglia contro Simona Ventura : Enrico Papi furioso con Simona Ventura: l’ex conduttore di Sarabanda ha rilasciato alcune dichiarazioni a Blogo attaccando la conduttrice televisiva. Il motivo sarebbe La Pupa e il Secchione, storico programma condotto proprio da Papi. La Pupa e il Secchione, la furia di Enrico Papi Il ritorno de La Pupa e il Secchione non è stato accolto bene da Enrico Papi, storico conduttore del programma. L’uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

Gerò Carraro declina l’invito del figlio di Simona Ventura - lei commenta : “Lo rispetto” : Alla festa per i 18 anni del figlio della conduttrice mancava il suo ex fidanzato con cui ha mantenuto un ottimo rapporto

Belen Rodriguez nel cast de La pupa e il secchione con Simona Ventura? : La pupa e il secchione: Belen al fianco di Simona Ventura e Mammucari? Belen Rodriguez ritorna in tv dopo Tu si que vales? Secondo il nuovo numero di Chi la conduttrice argentina potrebbe infatti sbarcare a La pupa e il secchione al fianco di Simona Ventura e Teo Mammucari. Sembrerebbe infatti che i due presentatori appena citati non saranno da soli: il cast potrebbe infatti allargarsi e l’ex fidanzata di Andrea Iannone potrebbe ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 21 novembre 2018. Simona Ventura e Lorella Cuccarini ospiti di Chiambretti : Lorella Cuccarini Rai1, ore 21.25: Il segreto dei suoi occhi Film di Billy Ray del 2015, con Nicole Kidman, Julia Roberts. Prodotto in Usa. Durata: 108 minuti. Trama: L’ex agente dell’FBI Ray è ossessionato dall’omicidio della figlia della sua partner e grande amica Cobb. Marzin, il sospettato arrestato per l’omicidio, viene liberato a causa del suo ruolo chiave come informatore e dei discutibili mezzi usati per ottenere ...

Enrico Papi si scaglia contro Mediaset e Simona Ventura : “Rifare La Pupa e il Secchione senza di me è sbagliato” : Enrico Papi non le manda certo a dire, il conduttore questa volta se la prende con Mediaset colpevole di “rifare La Pupa e il Secchione con altri conduttori. È sbagliato“, afferma in un’intervista a Blogo, e non risparmia nemmeno Simona Ventura. La conduttrice, dopo il successo di Temptation Island Vip, sarebbe in pole position proprio per la conduzione del programma, in passato affidato a Papi, in onda a marzo su Italia ...