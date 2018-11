Silvio Berlusconi | la sentenza della Cedu sul ricorso contro la legge Severino attesa per

Silvio Berlusconi - la Corte di Strasburgo decide martedì : La Corte dei diritti umani pubblicherà martedì prossimo, il 27 di novembre, la sentenza definitiva sul ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo aveva fatto decadere da senatore. Lo ha reso noto all'agenzia di stampa Ansa la stessa Corte.Berlusconi aveva presentato il ricorso il 10 settembre 2013. Il caso è stato discusso dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, dove non c'è possibilità ...

Silvio Berlusconi - la svolta : alle europee senza il simbolo di Forza Italia e senza il suo nome : ... altrimenti, potrebbe portare conseguenze molto serie per l' economia Italiana. 'Matteo non è un irresponsabile, penso che abbia recepito il messaggio che gli è arrivato', ha commentato il Cavaliere. ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio litigano su Silvio Berlusconi : Dopo gli ultimi giorni passati a litigare sullo smaltimento dei rifiuti e la possibilità di costruire nuovi inceneritori, Matteo Salvini e Luigi Di Maio stavolta litigano su Silvio Berlusconi.In un'intervista al Corriere della sera, Di Maio infatti afferma: "Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona ...

Silvio Berlusconi - scissione o sparizione. 'Non capite che se alle Europee...'. Forza Italia - numeri brutali : Tra la scissione e la 'sparizione'. Forza Italia vive momenti drammatici ed è un retroscena del Corriere della Sera a rendere plasticamente il dilemma dei dirigenti azzurri. Di fronte al silenzio di ...

Silvio Berlusconi - dramma Forza Italia. Perché Jole Santelli può far saltare in aria il partito : La via crucis di Forza Italia e di Silvio Berlusconi si arricchisce di un nuovo, drammatico fronte. Non c'è più solo lo scontro senza quartiere tra le tre fazioni interne al partito, i fedelissimi del ...

Luigi Di Maio : 'Finché non mi chiede nulla per Silvio Berlusconi' - avvertimento a Matteo Salvini : I retroscena su Luigi Di Maio lo descrivono come 'furioso' per l'incontro avvenuto a Roma tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Un caffè tra amici che, è il timore del leader del M5s , nascondere ...

Giorgia Meloni - l'indiscrezione : 'Chi vuole scippare a Forza Italia' - colpo di grazia a Silvio Berlusconi : Se sorpasso sarà, di fatto segnerà la fine dell'esperienza politica azzurra pluri-ventennale. GUARDA IL VIDEO - 'Matteo, fallo o l'Italia è finita'. Meloni, sos a Salvini 'L'idea frulla nella testa ...

Vertice tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per un Governo senza grillini : “Il 5Stelle è nervoso? Per me va tutto bene. Si va avanti”. Sono le parole di Matteo Salvini che ha

Inchiesta escort - Silvio Berlusconi rinviato a giudizio : Berlusconi, all'epoca presidente del Consiglio, secondo l'accusa avrebbe fornito all'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini...

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Bari per il processo sul “caso escort” : L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Bari per il processo sul cosiddetto “caso escort”: l’accusa è induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Secondo i pubblici ministeri Pasquale Drago e Eugenia Pontassuglia, Berlusconi avrebbe offerto avvocati, un lavoro e centinaia

Caso escort - Silvio Berlusconi a processo : L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Bari, Rosa Anna Depalo, con l'accusa di induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta escort della Procura di Bari. Il processo inizierà il 4 febbraio del 2019. Il giudice ha dichiarato invece la propria incompetenza territoriale nei confronti dell’ex direttore de 'L’Avanti' Valter Lavitola, ...

Silvio Berlusconi rinviato a giudizio : secondo l'accusa ha pagato le bugie di Tarantini nell'inchiesta escort : La mannaia dei giudici si abbatte su Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato rinviato a giudizio dal gup di Bari Rosa Anna Depalo per induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria nell'ambito della cosiddetta inchiesta escort. La prima udienza del processo è stata fissata per il 4 febbraio 2019.--Il gup barese ha anche dichiarato la incompetenza territoriale in merito alla posizione dell'ex-direttore dell'Avanti, Walter ...

Caso Escort - Silvio Berlusconi rinviato a giudizio a Bari. I pm : “Pagò Tarantini per mentire ai magistrati” : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria sull’inchiesta Escort. Stando all’ipotesi accusatoria, sostenuta dai pm Pasquale Drago e Eugenia Pontassuglia, l’allora presidente del Consiglio ha fornito all’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini, per il tramite dell’ex direttore de L’Avanti Valter Lavitola, avvocati, un lavoro e ...

Silvio Berlusconi rinviato a giudizio nel caso escort – Tarantini : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio nel processo riguardante il cosiddetto "caso escort". Stando all'ipotesi dell'accusa, il Cavaliere avrebbe pagato l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini perché mentisse ai pm che indagavano sulle escort portate nelle sue residenze estive tra il 2008 e il 2009.Continua a leggere