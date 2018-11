Silvia Romano | volontaria italiana 23enne | rapita in Kenya da un commando

ilmattino

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Una ragazzaè stataieri sera in, durante l'assalto di un gruppo armato che ha attaccato il centro commerciale di Chakama, nel sud-est del Paese, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi. La giovane si chiama, ha 23 anni, e lavora comeper la Onlus Africa Milele. La Farnesina ha comunicato: «L'unità di Crisi si è immediatamente attivata e lavora in stretto contatto con l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e con la famiglia della cooperante. Come in tutti i casi di rapimenti all'estero, la Farnesina manterrà il più stretto riserbo sulla vicenda nell'esclusivo interesse della connazionale».La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al rapimento. Nel procedimento, coordinato dal pm Sergio Colaiocco, si ipotizza il reato di sequestro di persona per finalità di terrorismo. In base a quanto si apprende i carabinieri del ...