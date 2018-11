Silvia Romano | da Milano al Kenya | chi è la volontaria 23enne rapita

Kenya - agguato in un villaggio : chi è Silvia Costanza Romano - la ragazza milanese rapita in un villaggio L'amico : «L'avevo sconsigliata» : Ha 23 anni ed è una volontaria della ong italiana Africa Milele. In precedenza ha partecipato ai progetti per Orphans’s Dreams, ong italiana nata nel 2017 che ha dato vita a un orfanotrofio nel villaggio di Likoni, in Kenya

Rapita Silvia Costanza Romano - l'amico cooperante : «L'avevo sconsigliata di andare lì» : «Quando un mese fa è tornata in Kenya, Silvia mi è venuta a trovare e le ho detto di non andare a Chakama, perché non è un posto sicuro, ma lei mi ha risposto che lì erano tutti suoi amici»: così ...

Kenya - Silvia Romano rapita dai miliziani islamici?/ Ultime notizie - commando cercava la volontaria italiana - IlSussidiario.net : Kenya, Silvia Costanza Romano rapita da commando armato: 23enne volontaria italiana sequestrata da miliziani di Al Shabaab? Le Ultime notizie

Silvia Romano - chi è la volontaria italiana rapita in Kenya : I suoi sogni sono un mondo in cui la cooperazione internazionale e l'aiuto fra gli uomini siano possibili". E ancora, "Silvia ha sempre mostrato un grande senso di responsabilità", anche se il suo ...

Rapimento Silvia Romano - tutte le tracce portano ad Al Shabaab : Un "paradiso" trasformato in un inferno. Dai resort a cinque stelle a terreno di scorribande, spesso sanguinarie, dei gruppi islamisti più radicali. È il Kenya. Il Rapimento della cooperante italiana Silvia Romano, avvenuto nella contea kenyota di Kilifi, tra Malindi e Mombasa, riporta drammaticamente di attualità la questione della minaccia del gruppo jihadista somalo di Al Shabaab (As) in tutto il Corno d'Africa: "Mando i ...

Silvia Romano - nuovi particolari sul rapimento in Kenya : “Hanno chiesto dov’era la bianca” : Secondo alcuni testimoni oculari gli uomini armati avrebbero chiesto: "Dov'è la mzungu, che nel dialetto locale vuol dire 'bianca'". Silvia avrebbe anche tentato una disperata fuga per poi essere presa e portata via. Riflettori puntati su una comunità locale di pastori che potrebbe aver contatti con i fondamentalisti islamici di Al Shabaab.Continua a leggere

L'italiana rapita in Kenya. Testimone : cercavano proprio Silvia Romano : Nairobi, 21 nov., askanews, - Era proprio Silvia Costanza Romano, la cooperante sequestrata oggi in Kenya da una banda armata, l'obiettivo dei rapitori. Lo ha testimoniato un residente di Chakama, il ...

Silvia Romano : da Milano al Kenya - chi è la 23enne volontaria italiana rapita : "Si sopravvive di ciò che si riceve ma si vive di ciò che si dona", scrive così sul suo profilo Facebook Silvia Romano, la volontaria milanese rapita in Kenya da una banda armata. Sempre sorridente: è così che la 23enne appare in tutte le foto pubblicate sui suoi profili social.Dalle frasi pubblicate online, si intuisce quanto Silvia sia una giovane piena di passione, entusiasta, sensibile: "Perché la ...