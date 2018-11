' Si vive di ciò che si dona' | l' altruismo e la passione di Silvia | la volontaria rapita

Che tempo che fa - colpaccio di Fabio Fazio : chi porta in studio - a 90 anni - per sopravvivere a Gianni Morandi : Domenica 11 novembre tra gli ospiti di Che tempo che Fa di Fabio Fazio in onda dalle 20.35 su Rai1, ecco anche Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore . In occasione del compleanno del Maestro Morricone ,...

Con-vivere - denunciato il presidente Pincione. Il sindaco : «Atto dovuto» : ... mettendo la città in relazione con i protagonisti della conoscenza e dell'informazione, presentando eventi e spettacoli di altissimo livello e contribuendo a far vivere il centro storico e la sua ...

Vi consiglio l'inedito "Starter" per rivivere le emozioni di Lucio Dalla : Nel mare magnum della musica italiana raramente si sono ascoltati inediti postumi che hanno la forza, la bellezza, la profondità di un brano scritto, suonato e cantato in vita. E' successo però e di ...

Mediaset vs vivendi - Confalonieri : «Danno enorme - ci devono un sacco di soldi». Il Biscione vuole un super risarcimento : Fedele Confalonieri “Ci devono un sacco di soldi“. Fedele Confalonieri ha utilizzato parole molto chiare in merito al contenzioso tra Mediaset e Vivendi. Il Presidente dell’azienda di Cologno, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una pubblica iniziativa, ha fatto così capire quali saranno gli sviluppi della causa contro il gruppo francese, che avrà una prima importante udienza a inizio dicembre presso il ...

Carlotta Mantovan a Portobello : "Grazie ad Antonella ricomincio a vivere". E Clerici risponde così : "Grazie ad Antonella Clerici ricomincio a vivere": questo ha dichiarato Carlotta Mantovan al settimanale "Oggi", al quale ha rilasciato una lunga intervista insieme all'ex conduttrice de "La Prova del Cuoco". La vedova di Fabrizio Frizzi presenterà infatti un nuovo programma, "Portobello", accanto all'amica Antonella: l'ultima ne sarà conduttrice, l'altra "la nuova Renée Longarini"."Fare Portobello con Antonella Clerici - ha ...

La nipote di Sandro Ciotti vive in auto coi suoi quattro cani : 'Non voglio la casa - ma un lavoro' : 'Non voglio una casa gratis, voglio essere messa in condizione di potermi permettere un affitto. Non chiedo beneficenza, ma lavoro '. Questo è l'appello disperato di Laura Ciotti , 50enne toscana e ...

Manovra di Bilancio - Juncker avverte : «L'Europa non sopravviverebbe all'uscita dell'Italia» : «Se accettassimo il derapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili...

Picchia la compagna incinta e la costringe a vivere in edificio abbandonato - arrestato 24enne tunisino - : Ha aggredito la sua compagna incinta . E non era la prima volta che un 24enne tunisino alzava le mani, che diventava aggressivo dopo aver fatto uso di alcool e droga. L'unica differenza è che qualcuno ...

Milan : Ibra - la convivenza con Higuain e il sacrificio di Cutrone : Raiola e lo svedese si scambiano messaggi d'affetto con Leonardo: trattativa aperta, ma dove lo mette Gattuso?

Bollorè scuote Mediobanca. Esce in anticipo dal patto (per dedicarsi a vivendi) - ma resta socio : Una scossa a Mediobanca. Vincent Bolloré annuncia l'uscita anticipata dal patto di sindacato, ma anche la volontà di mantenere il suo 7,9% nel gruppo e il suo sostegno alla strategia e al management di Piazzetta Cuccia. Una scossa perché la soglia di validità del patto di sindacato di Mediobanca, che vincolava al momento il 27,49% del capitale, era stata fissata al 25% e senza il gruppo Bollorè, che aderiva con ...