Si è sposata in segreto e in rosa | l’attrice ha lasciato tutti senza parole con il suo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 18 novembre, ma la notizia delle nozze è stata tenuta nascosta per qualche giorno. Agli invitati, oltre cinquanta e tra cui diversi volti noti, era infatti stato chiesto di non postare alcuna foto dell’evento: ci ha pensato la sposa stessa, dopo qualche giorno, a far sapere adel ‘sì’. La cerimonia è andata in scena al tramonto, nel giardino della casa di Los Angeles dei due neo sposi, trasformato per l’occasione in una location allestita in stile boho-chic con bellissime decorazioni floreali, candele, siepi e tappeti intorno all’altare. A quanto pare, poi, agli ospiti non sarebbe stato offerto un tradizionale banchetto, ma un certo numero di postazioni con pietanze a buffet. Altra curiosità: a fine pasto non c’era la classica torta, ma ben dodici dolci nuziali per dare agli ospiti la possibilità di “non accontentarsi”. E ...