Si chiama Miyamoto ed è stato arrestato per aver venduto SNES Classic Mini moddati

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Come riporta Nintendolife, un uomo di 39 anni èarrein Giappone dalla polizia perSuper Famicom) a tre persone in aste online. Secondo un report di Asahi tramite Nintendo Soup, l'uomo ha aggiunto un totale di cinque giochi a ciascuno dei sistemi modificati e li ha poi rivenduti per circa 61.500 yen. Uno dei giochi sui sistemi era Super Mario Bros.Il trentanovenne non deve assolutamente essere collegato a Shigerudi Nintendo, poiché l'uomo che ora èaccusato diviolato il copyright di Nintendo e di altre quattro società è noto come Tomoyuki. Sì, il suo cognome èe gli è capitato di vendere Super Famicom. In Giappone, le leggi sul copyright fanno il possibile per garantire che l'industria dei videogiochi non venga sfruttata e questa storia segue il caso della scorsa ...