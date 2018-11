Sfida mortale un adolescente travolto dal treno Polfer | non si esclude gioco

Parabiago - Sfida mortale sui binari tra ragazzi : 15enne travolto dal treno : Una "prova di coraggio" finita tragicamente. Questa con ogni probabilità la causa della morte di un ragazzo di 15 anni, travolto da un treno nella stazione di Parabiago , nel Legnanese, martedì 20 novembre poco dopo le 19. Inizialmente gli inquirenti avevano pensato ad un suicidio o ad un incidente, ma le testimonianze raccolte hanno fatto propendere per un’altra ipotesi. L’italo-marocchino Abdul El Sahid era in stazione insieme ad altri amici: ...

Momo Game mortale - 14enne si impicca per colpa della Sfida social : Momo Game mortale, la sfida social uccide. Un ragazzino di 14 anni si è impiccato vicino a Rennes in Francia. Adesso i suoi genitori accusano la "Momo Challenge", una sfida tanto...