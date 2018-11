Servizi segreti | governo nomina Vecchione al Dis | Carta all' Aise

Servizi segreti : Vecchione nominato al Dis - Carta all’Aise : Si è conclusa la riunione del Comitato Interministeriale di Sicurezza della Repubblica (Cisr) nel corso della quale sono stati nominati il nuovo direttore del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica), il Generale della Guardia di Finanza Gennaro Vecchione, e il nuovo direttore dell’Aise (Agenzia informazioni e sicurez...

Nomine Servizi segreti - si decide nella notte. Rischio di una nuova fumata nera : ... rispettivamente ministri dello Sviluppo Economico e dell'Interno, e per completare il Cisr i titolari della Giustizia, Alfonso Bonafede, della Difesa, Elisabetta Trenta, e dell'Economia, Giovanni ...

Mafia : boss vedeva agente Servizi segreti : ANSA, - BARI, 14 NOV - Rapporti del pregiudicato Vito Martiradonna "con la polizia giudiziaria e i servizi segreti per ottenere informazioni sulle indagini" sono stati documentati nell'inchiesta della ...

Mafie e giochi online - “incontro tra boss barese e un agente dei Servizi segreti”. E riuscirono ad avere i verbali dei pentiti : Vitino l’Enél era il leader indiscusso del gruppo, l’uomo che tesseva le fila e organizzava quel business miliardario che da Bari era diventato così tentacolare da arrivare in Africa, in Sud America e in diversi paradisi fiscali. Cercavano persone in grado di fare “pin, pin, che cliccano” non “quattro scemi che fanno ‘bam, bam’ in mezzo alla strada”, come raccontano le intercettazioni telefoniche ...

Austria - media : la "soffiata" della spia russa è arrivata dai Servizi segreti britannici - : Oggi il quotidiano Kleine Zeitung, citando un alto ufficiale dell'esercito, riferisce che l'intelligence Austriaca potrebbe essere stata avvertita della presenza di una talpa di Mosca dai servizi ...

Russia - esplosione nella sede dei Servizi segreti : un morto e 3 feriti : Una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite - si trovano ora ricoverate in ospedale - in seguito a un'esplosione avvenuta nei pressi del palazzo dell'FSB , i servizi di sicurezza interni, di ...

Quanto Trump era spiato dai Servizi segreti (e dal suocero) : Negli anni Ottanta, quando ancora pensava solo agli affari e all'ascesa nel mondo del business, Donald Trump era spiato dai servizi segreti di un Paese che rientrava nell'area d'influenza sovietica, la Cecoslovacchia. A scriverlo è il quotidiano britannico The Guardian e la rivista ceca Respekt, che hanno tirato fuori dagli archivi alcuni documenti riservati da cui emerge che i servizi di intelligence di Praga alla fine degli anni '80 ...

Capo delle polizie mondiali svanito nel nulla : ipotesi rapimento dei Servizi segreti cinesi : ... palesarono i loro dubbi circa il possibile utilizzo di metodi violenti e torture nei confronti dei dissidenti e dei cinesi fuggiti nel mondo per motivi politici. Nel 2014 la Cina diffuse la lista ...

Pisa - ingegnere 38enne scomparso in Guinea/ Partito per un'offerta di lavoro : "trappola dei Servizi segreti" : Fulgencio Obiang Esono, ingegnere 38enne di Pisa scomparso in Guinea: era Partito per un'offerta di lavoro ma potrebbe essere finito in una trappola dei servizi segreti. E' giallo.