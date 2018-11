Serie B | iniziativa contro la violenza sulle donne

calcioweb.eu

: Oggi è stata presentata l’iniziativa #unrossoallaviolenza, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sull… - SerieA : Oggi è stata presentata l’iniziativa #unrossoallaviolenza, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sull… - CalcioWeb : #SerieB, iniziativa contro la violenza sulle donne - legaconsumMND : Una originale iniziativa del G.O.T. di Lega Consumatori Manduria si avvierà alle ore 18:00 di venerdì 23 novembre 2… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La Lega B scende in campoil femminicidio equalsiasi forma di maltrattamento. Lo fa nel week-end della giornata internazionalelaalleche l’Onu ha fissato, nel 1999, al 25 novembre. Durante il 13° turno dellaBKT i capitani delle squadre, al termine del riscaldamento, consegneranno su tutti i campi un mazzo di fiori a una esponente della società in rappresentanza di tutte le. Attraverso un messaggio speaker in cui si chiederà di promuovere gesti di gentilezza combattendo ogni forma di brutalità e maltrattamento, e sui led, dove si ricorderà la data del 25 novembre quale Giornata mondialelaalle, si contestualizzerà l’evento per gli spettatori presenti negli stadi. “Un fenomeno purtroppo dilagante e per il quale non si può fare finta di nulla – sostiene il presidente della Lega B Mauro ...