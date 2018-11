Serie A | Juve meglio del ' 17-' 18 | +3 Roma-Lazio | che flop e l' Inter

Serie A - il programma della 13a giornata : la Juventus ospita la Spal - spicca Lazio-Milan : Archiviata la sosta per le nazionali che ha visto protagonista anche la nostra Italia in Nations League contro il Portogallo (0-0) ed in amichevole contro gli USA (vittoria per 1-0 con gol di Politano) è di nuovo tempo di campionato: si apre il weekend di Serie A che si concluderà lunedì sera con il Monday Night tra Cagliari e Torino alle 20.30. Una 13a giornata che dà il via un ciclo fondamentale fino a Natale nel quale si delineeranno con ...

Video/ Juve Stabia Viterbese - 4-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - recupero - - IlSussidiario.net : Video Juve Stabia Viterbese , risultato finale 4-0, : gli highlights e i gol del mtch, recupero del secondo turno del girone C del Cmapionato di Serie C.

Serie C - Juve Stabia-Viterbese 4-0 : le vespe volano al comando : CASTELLAMMARE DI STABIA , NA, - La Juve Stabia torna a vincere e lo fa nel migliore dei modi. Al 'Menti', nel recupero della seconda giornata le vespe strapazzano la Viterbese . Il poker che lancia la ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : il forte calo di Juventus U23 e Monza - IlSussidiario.net : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite previste oggi, domenica 18 novembre 2018, nei gironi A e B.

Risultati Serie C - la classifica : il Rende si conferma il testa - pareggio tra Juve Stabia e Catania [FOTO] : 1/16 Cafaro/LaPresse ...

Diretta Juve Stabia Catania / Risultato finale 0-0 - info streaming : pareggio senza reti! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Juve Stabia Catania streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live per la partita di Serie C , 12giornata girone C, .

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan bloccato dalla Florentia - goleade di Juventus - Fiorentina e Roma nella settima giornata : settima giornata ricca di gol quella della Serie A di Calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno. Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di ...

Serie A donne - Milan beffato dalla Florentia. Juve - Fiorentina - Roma show : Domani, 12.30, Sky Sport Serie A,: Orobica-Atalanta. Classifica: Milan 17; Juventus 16; Fiorentina* 15; Sassuolo 12; Florentia 11; Roma 10; Tavagnacco 8; Verona, Chievo 7; Atalanta 4; Orobica, Pink ...

Serie C - Pochesci la tocca piano : “Le squadre B un fallimento - la Juve punta ai contributi” : L’ex tecnico di Fondi e Ternana Sandro Pochesci è conosciuto per aver fatto discutere in passato in seguito a delle frasi polemiche pronunciate circa un anno fa in mezzo al doppio spareggio per accedere al Mondiale tra Italia e Svezia. In un’intervista rilasciata a TuttoC.com è tornato su quelle parole: “Purtroppo quello che avevo detto si è verificato. Ma si va avanti, e io confido nei nuovi presidenti, che rispetto a ...

Risultati Serie C diretta live : big-match Juve Stabia-Catania! : Risultati Serie C diretta live – La Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, non la Serie C che si prepara a scendere in campo per una giornata scoppiettante. Il Trapani si prepara per il match davanti al pubblico amico contro il Francavilla, il Monopoli davanti al pubblico amico contro la Sicula Leonzio. Il Catanzaro dovrà vedersela con il Rieti mentre il big match metterà di fronte Juve Stabia e Catania, due squadre ...

De Laurentiis jr : «Il Bari è la Juventus della Serie D» : Le parole di De Laurentiis «Siamo la Juventus della Serie D, me lo ha detto Ancelotti». Parole di Luigi De Laurentiis presidente del Bari, che ieri ha presentato l’accordo ufficiale con Radio Bari (sarà la Kiss Kiss Napoli della Puglia). Luigi De Laurentiis ha parlato dei suoi primi mesi di presidenza, dell’andamento del Bari che domenica ha pareggiato 1-1 col Castrovillari ma è pur sempre primo in classifica e imbattuto. Queste le ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : insidiose trasferte per Milan e Fiorentina - la Juventus riceve il Pink Sport Time : GIORNATA 7 Serie A 17-11-2018 Florentia-Milan ore 15.00 Juventus-Pink Sport Time ore 15.00 Orobica-Atalanta Mozzanica domenica 18 novembre ore 12.30 Roma-ChievoVerona Valpo ore 15.00 Tavagnacco-...

Clacio femminile - Serie A 2018-2019 : insidiose trasferte per Milan e Fiorentina - la Juventus riceve il Pink Sport Time : E’ tempo di settimo turno nella Serie A di calcio femminile 2018-2019. Dopo una pausa di due settimane per consentire alla Nazionale italiana di Milena Bertolini di affrontare al meglio l’incontro contro la Germania, torna in scena il torneo nostrano. Si riparte dal Milan capolista. Le ragazze di Carolina Morace, in vetta alla graduatoria a quota 16 punti, stanno stupendo per compattezza ed unità di intenti. Trattandosi di una ...

Serie A e coppe europee - un mese di grandi sfide. Juve - ciclo terribile a dicembre : ROMA - Prepariamoci a un fine anno pirotecnico. Tante le sfide da non perdere sia in Serie A che in Europa per un mese, a partire dalla ripresa dei tornei dopo la sosta per le nazionali. E allora vale ...