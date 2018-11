Sergio Mattarella | il clamoroso retroscena su M5s e Lega | chi vogliono mettere al suo

Matteo Salvini snobba Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : a cena da Sergio Mattarella : Hanno fatto passerella per tutto il pomeriggio a Caserta e dintorni , il premier Giuseppe Conte e il vice Luigi Di Maio , che ha lanciato una serie di proclami in tema di rifiuti e poi firmato un '...

Luigi Bisignani - perché Matteo Salvini non fa ancora cadere il governo : l'incognita è Sergio Mattarella : E le cifre dell'economia italiana non sono proprio quelle che farebbero dormire sonni tranquilli a chi governa il Paese. Numeri alla mano, il governo deve fare i conti con la riduzione di ...

Sergio Mattarella - retroscena da brividi dopo lo sfogo di Paolo Savona : 'La ritorsione dell'Unione europea' : Nessuna crisi sulla manovra. Sergio Mattarella lo ha fatto capire chiaramente, allontanando le voci di una sua possibile bocciatura alla finanziaria perché non in linea con le direttive dell'Unione ...

Sergio Mattarella non incontrerà le sette signore del Sì Tav : Sergio Mattarella apprezza "lo spirito civico" delle promotrici di 'Sì, Torino va avanti' che sabato scorso hanno portato in piazza 30mila torinesi.Tuttavia non le incontrerà: "La Vostra richiesta mira a confermare una scelta politica di particolare importanza - scrive Mattarella rispondendo alle sette donne - Questo mi impone il dovere di accantonare le mie convinzioni" e "di astenermi da qualunque comportamento che possa apparire ...

Sergio Mattarella - il retroscena sullo scontro finale con il governo per la manovra : cosa rischia l'Italia : Era dai tempi della trattativa per la formazione del governo che sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella non c'era l'attenzione spasmodica per ogni sua smorfia facciale come in questo ...

5G - Sergio Mattarella in Svezia visita Ericsson e Open Fiber : ... " la collaborazione tra i nostri Paesi si sviluppi ulteriormente nel settore dell'avanzamento tecnologico, dell'applicazione avanzata delle nuove risorse che la scienza consente anche all'attività ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Aosta - alla 'Scuola per la Democrazia' : «l'Autonomia è quella della Vallée ma è anche ... : Con questi mezzi di comunicazione, la politica deve ancora prendere le misure, ma questo avverrà". ultimo aggiornamento: Sabato 10 Novembre '18, h.15.45

Sergio Mattarella - i dubbi del Colle sulla prescrizione : l'ipotesi della mossa estrema : L'accordo raggiunto nel governo sulla prescrizione dopo il vertice tra leghisti e grillini potrebbe avere il respiro cortissimo. Già arrivare a quell'accordo è stato un massacro di nervi per i due ...

Sergio Mattarella : “Non tarare economia su orizzonti interni. Rischioso fare calcoli di breve periodo” : “Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno”. E ancora: “Non c’è calcolo di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per l’intera comunità”. Sono due dei passaggi salienti dell’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro al ...

Sergio Mattarella celebra il 4 novembre : "Amor di patria non è nazionalismo estremo" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto questa mattina all'Altare della patria a Roma una corona d'alloro al sacello del milite ignoto in occasione della ricorrenza del 4 novembre e della vittoria della Grande Guerra. Alla cerimonia stanno partecipando anche la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Difesa ...

Sergio Mattarella celebra il 4 novembre : "Distinguere amor di patria e nazionalismo estremo" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto questa mattina all'Altare della patria a Roma una corona d'alloro al sacello del milite ignoto in occasione della ricorrenza del 4 novembre e della vittoria della Grande Guerra. Alla cerimonia stanno partecipando anche la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Difesa ...

Italia 4 novembre - Sergio Mattarella : “L’amore per la patria non è estremismo nazionalista” : Alle celebrazioni per l'armistizio con l'Austria nella prima Guerra Mondiale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il valore della coesione tra gli Stati e della compatibilità con "l'amore per la patria". E aggiunge: "Nessuno Stato, da solo, può affrontare la nuova dimensione sempre più globale. Ne uscirebbe emarginato e perdente".Continua a leggere

Sergio Mattarella e la Grande guerra «La lezione del 1918 : l'amor di patria non è nazionalismo estremo» : Da quello spartiacque è venuto meno il primato dell'Europa nel mondo». Cosa suscita in lei la data del 4 novembre? Lo slogan di una pretesa 'vittoria mutilata' ha aiutato l'ansia di rivalsa del ...

Paolo Becchi : Sergio Mattarella non può scrivere al premier Giuseppe Conte : 95 della Costituzione chiarisce che è il Presidente del Consiglio a dirigere la politica generale del governo, assumendosene la responsabilità, tant' è che su quell' indirizzo politico chiede la ...