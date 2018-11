Sentenza Magherini | Fabio Anselmo | “Sembra una prova di forza contro le vittime di abusi”

Caso Magherini - la Cassazione ribalta la Sentenza : carabinieri assolti : Firenze, 15 nov., askanews, - Clamoroso ribalta mento in Corte di Cassazione : i tre carabinieri che erano stati condannati primo grado e in appello per la morte di Riccardo Magherini , sono stati ...

Morte Magherini - attesa Sentenza in Cassazione su 3 carabinieri : Firenze, 15 nov., askanews, - E' in corso a Roma l'udienza della Corte di Cassazione per la Morte di Riccardo Magherini, il giovane morto per arresto cardiaco mentre era tenuto fermo dai carabinieri ...