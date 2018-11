Sega avrebbe chiesto a Bill Gates di supportare i giochi Dreamcast su Xbox

eurogamer

: Sega avrebbe chiesto a Microsoft di supportare i giochi #Dramcast su #Xbox. - Eurogamer_it : Sega avrebbe chiesto a Microsoft di supportare i giochi #Dramcast su #Xbox. - GiPix73 : @nina_ju_ Per giustificare il premio a Mbappé, lo dovevano mettere in competizione con 1 giocatore bravo ma non ?? e… - SteIarda : @lucapagni @dorinileonardo Bastava dicesse che non c'ha capito una mezza sega ed avrebbe guadagnato 10 punti. -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) I primi anni 2000 erano un periodo interessante per i videoha debuttato sul mercato, c'era PlayStation 2 e il Nintendo GameCube.Ma poi c'è stato il, l'ultima incursione diin campo hardware, prima che alla fine si convertisse alla pubblicazione didi terze parti. Per un po 'di tempo, il sistema è stato perfetto per molti fan, con una serie di titoli esclusivi, così come il supporto online tramite il servizioNet. In seguito però la console è svanita con la stessa rapidità con cui è arrivata. Ora emerge una storia interessante che ci parla di comeaveva in realtà in mente qualcosa di diverso per il.Come segnala Comicbook, stando a quanto comparso su Reddit,si sarebbe rivolta a Microsoft nel tentativo di mantenere vivo il.Read more…