Se Repubblica incita alla guerra civile europea

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Q uante divisioni ha Bruxelles? Per ora nessuna. Com'è noto, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha proposto di fondare un esercito dell'Unione, raccogliendo l'adesione della cancelliera tedesca, Angela Merkel. La Francia, dopo la Brexit, è l'unico Stato con la bomba atomica. La Germania invece è l'unica potenza economica. Chiaro dunque chi avrebbe la valigetta con i codici di lancio e chi avrebbe il potere di dare ordini agli altri. L'uscita di Macron è stata accolta come un disperato tentativo di distogliere l'attenzione dall'ondata di proteste contro il presidente stesso, esplose poi con l'aumento della benzina. Non potendo lanciare brioche ai manifestanti, visto lo sfortunato precedente del 1789, Macron ha gettato un po' di fumo negli occhi agli osservatori che lo danno politicamente spacciato. Se la proposta venisse realizzata, l'Unionesi troverebbe ad ...