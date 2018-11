Scuola | corsi per il sostegno in arrivo nel 2019 | i posti saranno 40 000

Concorso Scuola infanzia e primaria - Anief : 'Limiti incomprensibili - faremo ricorsi' : Il Concorso per docenti di scuola dell infanzia e primaria tagliati fuori miriadi di candidati che hanno diritto a partecipare . Lo sottolinea l Anief preannunciando ricorsi alla giustizia ...

Scuola - concorsi docenti ultime notizie : ecco i nuovi requisiti per l’accesso : La riforma reclutamento docenti, secondo quanto previsto dall’articolo 58 della Legge di Bilancio 2019, opererà il superamento del percorso FIT istituito dalla Buona Scuola. Cambiano i concorsi, che avranno cadenza biennale e saranno regionali: i vincitori verranno assunti sui posti banditi, di conseguenza non si procederà più allo scorrimento della graduatoria per individuare gli idonei. Vediamo in dettaglio quali saranno i requisiti che ...

Scuola - riforma reclutamento docenti : come saranno i concorsi - quando e la procedura : Una delle novità più importanti contenute nell’articolo 58 della nuova Legge di Bilancio è quella riguardante il superamento del percorso Fit della durata di 3 anni introdotto dalla legge delega della Buona Scuola renziana. I docenti neoimmessi in ruolo, infatti, sosterranno un anno di prova e di formazione della durata di un anno: un altro elemento importante è rappresentato dallo stipendio ‘pieno’, anziché quello ridotto del ...

Scuola - concorsi ultime notizie : Miur vuole ringiovanire i docenti - precari storici di nuovo beffati? : La nuova linea intrapresa dal Ministero dell’Istruzione appare ormai chiara: più insegnanti giovani nella Scuola. Il ministro Marco Bussetti lo ha ripetuto più volte, l’intenzione è quella di ringiovanire la platea dei docenti. Una linea coerente che appare coerente con lo slogan relativo al ‘turn over generazionale’, slogan da applicarsi, in generale, al mondo del lavoro, sia esso pubblico che privato. Il fatto è che, se ...

Al via 10ma edizione corsi Scuola italiana di potatura della vite : Roma, 2 nov. (Labitalia) - Tornano, per il decimo anno, i corsi della Scuola italiana di potatura [...]

Concorsi Scuola ultime notizie - Granato : ‘Non è centro per l’impiego - tornerà unità tra i docenti’ : La scuola non è un centro per l’impiego. Inizia così il post pubblicato su Facebook da Bianca Laura Granato del Movimento Cinque Stelle: la senatrice si riferisce alla riforma del reclutamento docenti e al ritorno ai Concorsi. Bianca Laura Granato: ‘La scuola non è un centro per l’impiego’ ‘Finalmente una proposta saggia. A dispetto di quanti hanno scambiato la scuola per un centro per l’impiego e pretendono di ...

Scuola - le novità nella legge di bilancio : concorsi per neolaureati - alle elementari torna il team. Ma i precari protestano : Tra le misure che il ministro Bussetti ha consegnato, nell'ottica dei risparmi, anche la cancellazione definitiva della chiamata diretta all'Università. Ridotta anche l'alternanza Scuola-lavoro (ore più che dimezzate). I docenti non di ruolo minacciano il blocco degli scrutini

Concorsi Scuola ultime notizie : LdB 2019 riscrive accesso alla professione docente - le novità e cosa cambia : La legge di Bilancio 2019 riscrive le modalità d’accesso alla professione docente. Basterà una laurea e 24 crediti in materie pedagogiche per poter partecipare ai prossimi Concorsi: una svolta importante che entrerà in vigore già a partire dal prossimo anno con il nuovo concorso. Concorsi scuola, addio FIT, basterà la laurea per partecipare A darne notizia è il quotidiano economico ‘Italia oggi’, il quale sottolinea come i ...

Scuola - novità prova orale concorsi docenti secondo bozza Legge di Bilancio 2019 : Il Governo Conte ha provveduto alla revisione del testo della Legge di Bilancio 2019 dopo la bocciatura ricevuta dalla Commissione Europea: la nuova bozza è attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell’Economia e della Finanza. Potrebbero arrivare delle importanti novità, in questo senso, per quanto riguarda i concorsi docenti, in base a quanto inserito nel nuovo testo ministeriale. novità nella prova orale dei ...

Scuola - ‘Bussetti sui concorsi docenti dice basta idonei ma non sa o finge di non sapere’ : Le dichiarazioni del ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, a proposito dei prossimi concorsi docenti hanno suscitato un’ondata di polemiche: il titolare del dicastero di Viale Trastevere, come vi abbiamo riferito ieri, ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’ che ‘dal prossimo concorso ci saranno più gli ‘idonei’: o passi il concorso e sei abilitato per il biennio di durata del bando o devi rifare il concorso. ...

Concorso Scuola dell’infanzia ultime notizie : diplomati magistrale - chiarimenti su corsi triennali e quinquennali : Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e della primaria che, ormai, attende solo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale con il relativo bando di Concorso. Per quanto concerne i requisiti da soddisfare per i candidati, un’importante precisazione giunge attraverso un comunicato stampa curato dal sindacato Cisl scuola Cuneo, comunicato che fa chiarezza in merito alla partecipazione di tutti coloro che hanno ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Concorsi docenti? Si cambia - basta con gli idonei : sarà la fine dei ricorsi’ : In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ e pubblicata sul numero di oggi, giovedì 25 ottobre, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato di diversi temi riguardanti la Scuola, primo fra tutti il taglio dei fondi nella legge di Bilancio 2019. A questo proposito, il numero uno del Miur ha risposto così: ‘Nella legge di Bilancio non ci sono tagli: i 110 milioni di risparmi previsti saranno in ...

Università – Pittoni (Lega) - selezione per corsi Medicina inizi a Scuola : «Il numero chiuso a Medicina è superabile nel tempo con adeguati investimenti e attraverso un percorso selettivo che parta dalla scuola. L’introduzione dell’educazione sanitaria alla secondaria non sarebbe una novità. Chi auspica che Medicina diventi materia di studi al pari di Matematica e Geografia, può già contare sulla significativa esperienza di Reggio Calabria». Lo afferma Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura al Senato e ...

UNIVERSITA’ – PITTONI (LEGA) - SELEZIONE PER CORSI MEDICINA INIZI A Scuola : «Il numero chiuso a MEDICINA è superabile nel tempo con adeguati investimenti e attraverso un percorso selettivo che parta dalla SCUOLA. L’introduzione dell’educazione sanitaria alla secondaria non sarebbe una novità. Chi auspica che MEDICINA diventi materia di studi al pari di Matematica e Geografia, può già contare sulla significativa esperienza di Reggio Calabria». Lo afferma Mario PITTONI, presidente della commissione Cultura al Senato e ...