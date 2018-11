meteoweb.eu

: Scoperti 16 virus giganti: 100 volte più grandi degli altri - Barcellonameteo : Scoperti 16 virus giganti: 100 volte più grandi degli altri - giannetti_marco : RT @leggoit: Scoperti 16 virus giganti, cento volte più grandi degli altri. «Colpa del riscaldemento del suolo» - leggoit : Scoperti 16 virus giganti, cento volte più grandi degli altri. «Colpa del riscaldemento del suolo» -

(Di mercoledì 21 novembre 2018)16, almeno 100piu’, nella foresta di Harvard negli Stati Uniti. Potrebbero essere il prodotto del riscaldamento del suolo, perche’ sono collegati agli esperimenti che si svolgono da molti anni in questa foresta, riscaldata da cavi nel terreno che mantengono la superficie piu’ calda di 5 gradi rispetto alla temperatura ambiente, creando un laboratorio esterno che riproduce gli effetti dei cambiamenti climatici. Isono descritti sulla rivista Nature Communications dai ricercatori coordinati da Jeff Blanchard dell’Universita’ del Massachusetts Amherst. Averne trovati 16 in un colpo solo, tutti diversi fra loro, per Blanchard, “e’ stato travolgente”, anche considerando che la scoperta e’ avvenuta per caso: “Non stavamo cercando– rileva – il ...