Sci | Innerhofer | ' Non mollo e so che posso vincere molto di più'

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Christof Innerhofer insegue una seconda giovinezza e sogna una stagione da protagonista : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 è pronta per sbarcare in nord-America per il primo fine settimana di gare a Lake Louise in Canada. Come consuetudine, le gare di fine novembre sanciscono anche l’avvio delle specialità veloci, dopo lo slalom gigante di Soelden (non disputato) e lo speciale di Levi vinto da Marcel Hirscher. Sulla pista Men’s Olympic Downhill vedremo finalmente il primo supergigante e la prima discesa della ...

Sci - Innerhofer : 'Posso vincere molto di più' : Si avvicina la Coppa del Mondo Brutto infortunio per Schnarf Sci Innerhofer Tutte le notizie di Sci Per approfondire

Sci alpino - Christof Innerhofer : “So quello che ho sbagliato l’anno scorso e so come fare meglio. Ho abbastanza esperienza” : Christof Innerhofer vuol tornare ad essere “WInnerhofer” sin dal prossimo fine settimana di Coppa del Mondo in programma a Lake Louise, in Canada: l’azzurro ha parlato a “FISI Tv“, web tv del sito federale, rivelando piani ed obiettivi per la stagione che ormai sta per entrare nel vivo. Classe 1984, l’azzurro ha ancora tanta voglia di primeggiare e non soltanto di piazzarsi bene in classifica: “Ho 33 ...

Sci alpino - Innerhofer è impaziente : “mi sento competitivo - ho imparato dai miei errori” : Il velocista azzurro ha parlato a pochi giorni dall’impegno di Lake Louise, dove sarà impegnato in discesa e supergigante “Ho 33 anni, indosso la tuta da gara e sono ancora in giro non perché so che posso fare un podio come negli ultimi tre anni, ma perchè sono convinto che posso vincere molto di più e spero che ci riuscirò“. In questa frase c’è tutto Christof Innerhofer. Il velocista altoatesino si è confessato ai ...

Sci alpino : doppia frattura alla mano destra per Christof Innerhofer : Stop inatteso nella preparazione per quanto riguarda una delle stelle della velocità dello sci alpino azzurro: Christof Innerhofer nella terza settimana a Ushuaia (Argentina), è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio causato da un impatto con un palo. L’altoatesino è andato a sbattere con la mano destra ad una porta alla velocità di 120 km/h procurandosi le fratture della falange distale e del collo del primo metacarpo. Queste ...