Sci : controlli ok per Sofia Goggia : ANSA, - ROMA, 21 NOV - Prosegue il programma di recupero di Sofia Goggia dopo l'infortunio del 19 ottobre scorso quando, in allenamento, la campionessa olimpica di discesa si è procurata la frattura ...

Graduatorie ATA terza faScia : controlli intensificati sulle domande : Qui di seguito alcune preziose informazioni riguardanti l’argomento Graduatorie ATA. Il punteggio per ogni individuo registrato in graduatoria, può essere considerato valido? Se sì come? Le indicazioni che andremo ad esplicare qui di seguito provengono dagli Uffici scolastici di Milano e Torino, ripresi a sua volta dal sito di Orizzonte Scuola. Graduatorie ATA: come giudicare i diplomi delle paritarie? Come informa l’Ufficio ...

Spazio - Battiston : pericoloso che la politica controlli la Scienza : Roma, 12 nov., askanews, - 'Io mi auguro che gli esiti di questa scelta non siano dannosi per il paese. Spero e prego che non riportino l'Asi ai livelli che ho trovato quattro anni fa'. Lo afferma in ...

Terremoti Siena - Sciame sismico a Castiglione d’Orcia : controlli negli edifici - attivato il piano di protezione civile : A seguito delle scosse di terremoto verificatesi questa mattina in provincia di Siena, con epicentro a Castiglione d’Orcia, sono stati effettuati sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici: scuole, uffici comunali, la casa di riposo, gli ambulatori e le chiese sono stati valutati dai tecnici, che non hanno riscontrato danni. “Ho ritenuto doveroso attivare la procedura prevista dal piano di protezione civile e quindi per prima cosa ...

Pensioni quota 100 - uScita statali dai 62 anni e nuovi controlli presenze : la riforma Pa : Pensioni anticipate a quota 100 con uscita a partire dai 62 anni di eta' e riforma della Pubblica Amministrazione, con nuovi concorsi a garanzia del turn-over, andranno di pari passo nei nuovi provvedimenti del Governo Conte. Il binomio è confermato dall'adozione, avvenuta proprio nella giornata di ieri, del Decreto Concretezza, norma che fissa regole ben precise per combattere il presunto assenteismo dei lavoratori statali. Inoltre, le novita' ...

Rischio sismico : controlli a Palazzo Spadaro e al Cataudella di Scicli : Progetto Ismers, tecnici della Betontest al lavoro per monitorare lo stato di salute di Palazzo Spadaro e dell’ISS“Cataudella” di Scicli

Europarlamentare Cinque Stelle laScia il Movimento : “Troppi controlli dalla Casaleggio” : L'Europarlamentare pentastellata Daniela Aiuto, dopo essersi autosospesa, lascia il Movimento Cinque Stelle e denuncia: "Gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Entrano nelle nostre vite perché possono decidere il successo o l'affossamento mediatico del singolo eletto".Continua a leggere