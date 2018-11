Sci alpino | Coppa del Mondo Killington 2018 | a che ora iniziano le gare e come vederle in

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2018 : a che ora iniziano le gare e come vederle in tv e streaming : Dopo l’esordio stagionale rappresentato dallo slalom speciale di Levi, con la consueta vittoria di Marcel Hirscher, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 saluta il Vecchio Continente e sbarca in Canada per il fine settimana di Lake Louise. Si inizia a fare sul serio con le prime due prove di velocità. Sabato 24 novembre toccherà alla discesa libera, mentre nella giornata di domenica gli atleti saranno impegnati nel supergigante. Sarà ...

Sci alpino - infortunio a Copper Mountain per Elena Fanchini : l’azzurra costretta al rientro in Italia : Una caduta a Copper ferma il rientro di Elena Fanchini, immediato il rientro in Italia dell’atleta azzurra Una caduta sfortunata ferma momentaneamente il percorso di recupero di Elena Fanchini, tornata in squadra dopo aver sconfitto la malattia che l’aveva colpita all’inizio del 2018. Elena era tornata ad allenarsi dall’inizio di novembre sui ghiacciai europei e, da qualche giorno, era partita per Copper Mountain ...

Sci alpino - la sfortuna si accanisce contro Elena Fanchini : infortunio in allenamento per l’azzurra : La sfortuna si è accanita contro Elena Fanchini che era recentemente tornata in azione dopo aver sconfitto la brutta malattia che l’aveva colpita a inizio 2018 impedendole di partecipare alle Olimpiadi. La 33enne aveva vinto la battaglia contro il tumore e la speranza era quella di rivederla in gara a gennaio ma purtroppo si è dovuta fermare nuovamente a causa di un infortunio. La bergamasca si allenava da inizio novembre sui ghiacciai ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Peter Fill sulle orme dei grandi vecchi del passato. A 36 anni per stupire ancora : Ci sono campioni che hanno sconfitto l’avanzare del tempo, che con il passare degli anni hanno saputo ancora ottenere grandi risultati, nonostante la carta d’identità cominciasse a servire il conto. Peter Fill è sicuramente uno di loro, anzi il nativo di Bressanone è proprio l’esempio dell’atleta che ha saputo migliorarsi stagione dopo stagione, arrivando al vertice molto dopo i trent’anni. Fill sarà ancora al ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “So quello che ho sbagliato l’anno scorso e so come fare meglio. Ho abbastanza esperienza” : Christof Innerhofer vuol tornare ad essere “WInnerhofer” sin dal prossimo fine settimana di Coppa del Mondo in programma a Lake Louise, in Canada: l’azzurro ha parlato a “FISI Tv“, web tv del sito federale, rivelando piani ed obiettivi per la stagione che ormai sta per entrare nel vivo. Classe 1984, l’azzurro ha ancora tanta voglia di primeggiare e non soltanto di piazzarsi bene in classifica: “Ho 33 ...

Sci alpino - Innerhofer è impaziente : “mi sento competitivo - ho imparato dai miei errori” : Il velocista azzurro ha parlato a pochi giorni dall’impegno di Lake Louise, dove sarà impegnato in discesa e supergigante “Ho 33 anni, indosso la tuta da gara e sono ancora in giro non perché so che posso fare un podio come negli ultimi tre anni, ma perchè sono convinto che posso vincere molto di più e spero che ci riuscirò“. In questa frase c’è tutto Christof Innerhofer. Il velocista altoatesino si è confessato ai ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : i precedenti dell’Italia a Killington e Lake Louise. Molti podi e storiche prime vittorie : La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in Nord America nel weekend. A Lake Louise primo appuntamento per gli uomini con la velocità, mentre a Killington spazio ancora per le donne con le discipline tecniche. Due località che hanno visto l’Italia ottenere ottimi risultati in passato, con tante vittorie e podi all’attivo. La prima volta di Lake Louise è marchiata proprio d’azzurro. Era il 1980 ed in discesa a vincere ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Spero di essere la locomotiva di una squadra competitiva” : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino sabato farà tappa a Killington, nel Vermont, dove è in programma un gigante: naturalmente in casa Italia la più attesa sarà Federica Brignone, reduce dal secondo posto di Soelden al debutto. La ragazza classe 1990 ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera“. Almeno all’inizio di questa stagione non ci sarà il duello con Sofia Goggia, infortunata: “Spero di essere ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris sfida i mostri sacri norvegesi. Occorre la continuità per tutta la stagione : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si sposta in nord-America per le tappe di Lake Louise e Beaver Creek dove entreranno in scena le discipline veloci, con la prima discesa libera ed un supergigante. Dopo lo slalom gigante rinviato a Soelden, e lo speciale di Levi, finalmente vedremo all’opera i nostri uomini-jet che si presenteranno al cancelletto di partenza con il chiaro intento di iniziare la stagione con il giusto piede. Nella ...

Sci alpino - le azzurre dello slalom arrivate a Killington : i velocisti in pista a Lake Louise da mercoledì : Le azzurre impegnate nel prossimo fine settimana a Killington, gli uomini in pista da mercoledì a Lake Louise Sono arrivate a Killington le slalomiste che hanno preso parte sabato 17 novembre alla gara di Levi. Si tratta di Irene Curtoni, Chiara Costazza, Marta Bassino, Roberta Midali e Martina Peterlini, impegnate domenica 25 novembre (ore 16.00 italiane prima manche, ore 19.00 seconda manche) nel secondo appuntamento fra i pali stretti ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Ruka 2018 : i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino guida la spedizione azzurra : Dal 24 al 25 novembre la Coppa del Mondo di sci di fondo torna nuovamente protagonista. Sulle nevi di Ruka, in Finlandia, la disciplina di fatica, sacrificio e volontà sarà nuovamente protagonista nei weekend invernali e il programma prevede una prova sprint in tecnica classica maschile/femminile, nella prima giornata, seguita il giorno successivo da una 10 km femminile sempre con la medesima tecnica e da una 15 km maschile in classico. Saranno ...

Sci alpino - scatta la Coppa Europa a Levi : dieci gli atleti italiani in gara nei primi due slalom della stagione : Partono per Levi altri sei atleti della squadra maschile di Coppa Europa, in Finlandia ci saranno i primi due slalom Saranno dieci gli sciatori italiani del gruppo maschile di Coppa Europa che parteciperanno alla trasferta di Levi, dove giovedì 29 novembre e venerdì 30 sono previsti i primi due slalom della competizione. Alcuni atleti si trovano già in Finlandia per aver partecipato allo slalom di Coppa del mondo e resteranno per il nuovo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2018 : programma - orari e tv. Si gareggia nella serata italiana : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 sbarca negli Stati Uniti, a Killington, nel Vermont, per la terza tappa stagionale. Sulle piste nord-americane (nella zona più a Est degli States) le sciatrici saranno impegnate in altre due prove tecniche, prima del trasferimento a Lake Louise per le prime prove veloci di questa annata. Sulla pista Superstar di Killington le atlete saranno impegnate nello slalom gigante nella giornata di sabato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2018 : programma - orari e tv. Si gareggia nella serata italiana : Dopo il weekend a Levi, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Lake Louise e per la prima volta in questa stagione sarà protagonista la velocità. Infatti sono in programma una discesa libera ed un supergigante. Grande attesa per i velocisti azzurri, che puntano a centrare il primo podio italiano al maschile. Dominik Paris Christof Innerhofer e Peter Fill formano un terzetto da podio, ma dovranno vedersela con tanti avversari: lo ...