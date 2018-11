Scherma | Coppa del Mondo 2018 | ad Algeri rientrano Elisa Di Francisca e Martina Batini

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : gli sciabolatori iniziano bene la stagione. Samele e Berrè ai vertici - ma sfuma il podio a squadre : Buon avvio di stagione per l’Italia nella Coppa del Mondo di sciabola maschile. Grande giornata sabato con ben due azzurri sul podio individuale, mentre non è stata altrettanto brillante la prova di domenica, in cui l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella gara a squadre, dovendosi accontentare del quarto posto. Andiamo quindi ad analizzare quanto successo sulle pedane di Algeri nell’ultimo fine settimana. Luigi Samele è tornato ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : sciabolatori quarti ad Algeri. Vince la Corea del Sud : Dopo la doppietta nella giornata di ieri (Samele secondo e Berrè terzo), l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella prova a squadre di sciabola maschile ad Algeri. Il quartetto azzurro (Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli ed Aldo Montano) ha chiuso al quarto posto, dopo essere stato sconfitto prima in semifinale dalla Russia e poi nella finalina per la terzo posizione contro la Germania. Una questione di stoccate per ...

Scherma - Coppa del mondo di sciabola : Samele e Berrè sul podio di Algeri : Coppa del mondo di sciabola: ottimo podio per Luigi Samele ed Enrico Berrè ad Algeri Inizia bene per l'Italia la stagione di Coppa del mondo di sciabola maschile. La tappa d'esordio stagionale svoltasi ad Algeri vede ben due atleti azzurri conquistare il podio. Luigi Samele conclude al secondo posto la gara Algerina, mentre Enrico ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : due azzurri sul podio ad Algeri! Secondo posto per Luigi Samele - terzo per Enrico Berrè : Si apre alla grande per l’Italia la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle pedane di Algeri arrivano il Secondo posto di Luigi Samele e il terzo di Enrico Berrè, che perde il derby azzurro in semifinale per 15-13. Samele torna così sul podio a livello individuale due anni dopo il successo nel Grand Prix di Cancun del 2016, mentre Berrè si conferma tra i migliori ad Algeri, dopo il Secondo posto dello scorso anno. Samele ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : ad Algeri inizia la stagione della sciabola maschile. L’Italia vuole essere protagonista : La Coppa del Mondo di sciabola maschile riparte da Algeri per la prima tappa della stagione 2018-2019. Sulle pedane nordafricane ci attendono grandi assalti, visto che in gara troveremo tutti i migliori del circuito, fatta eccezione per il campione iridato in carica Kim Junghwan. Il più atteso sarà quindi lo statunitense Eli Dershwitz, argento ai Mondiali e attuale numero uno del ranking, che proverà a bissare il successo dello scorso anno. ...

Scherma - Coppa del Mondo sciabola 2018-2019 : Curatoli e Berré le punte dell’Italia. Si cerca un terzo giovane per comporre un trio da sogno : Nella nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile l’Italia punterà su Luca Curatoli ed Enrico Berré. Due atleti di grande talento che hanno ottenuto già diversi risultati di rilievo e sono pronti a portare nuovamente il Bel Paese al successo. Nell’ultima stagione Curatoli è salito sul podio a Padova e Mosca, sfiorando poi la medaglia agli Europei, mentre Berré è arrivato secondo ad Algeri e ha vinto a Madrid. Ciò che però manca ...

Frascati Scherma : Garozzo sesto individuale in Coppa del Mondo e secondo a squadre : Roma – Si è finalmente aperta anche la stagione di Coppa del Mondo 2018-19 e gli atleti del Frascati Scherma hanno subito portato a casa dei risultati importanti. Su tutti, il fiorettista Daniele Garozzo che dopo un’annata post-olimpica non esaltante ha ricominciato con un più che positivo sesto posto individuale nella prova andata in scena a Bonn (Germania). A fermare la sua avanzata ai quarti di finale è stato lo statunitense Nick Itkin ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : la stagione della sciabola maschile. Eli Dershwitz sfida i coreani - l’Italia punta su Curatoli e Berré : Questo fine settimana ad Algeri inizierà la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Nell’ultimo atto della scorsa stagione, i Mondiali di Wuxi, era arrivata una doppietta della Corea del Sud che aveva conquistato il titolo individuale con Kim Junghwan e quello a squadre davanti all’Italia, che non riuscì però a brillare altrettanto nel torneo individuale. Nella nuova stagione i riflettori saranno puntati sul 23enne ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia va sul podio in tre armi - ma il weekend non è stato tutto positivo : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma è cominciata nel fine settimana appena trascorso e l’Italia ha recitato immediatamente un ruolo da protagonista. Tre le armi in gara nel weekend e in ognuna c’è stato almeno un podio azzurro. E’ mancata la vittoria, ma comunque non tutto è andato per il meglio, con qualche delusione e una preoccupazione futura su una squadra. Il fioretto maschile ha regalato all’Italia due podi: il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : fiorettisti secondi a Bonn. Spadiste settime a Tallinn : Gli Stati Uniti si confermano imbattibili in Coppa del Mondo e si prendono la loro vendetta contro l’Italia. Gli americani, dopo aver dominato tutta la scorsa stagione, avevano perso ai Mondiali di Wuxi proprio con gli azzurri, ma oggi all’esordio stagionale in quel di Bonn gli USA hanno subito ribadito le gerarchie, imponendosi in finale con il punteggio di 45-32. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e ...

Scherma - Bebe Vio trascina le azzurre alla vittoria della Coppa del Mondo : La squadra, campione del Mondo in carica e fresca vincitrice del titolo europeo 2018, si conferma ai vertici grazie al successo giunto in finale contro l'Ungheria col punteggio di 45-33. Il cammino ...