Scherma | Arianna Errigo è una furia | “sciabola o fioretto? Sono nauseata”

Scherma - Arianna Errigo : fioretto o sciabola verso le Olimpiadi? Al Trofeo Marta Russo con entrambe le armi! : Arianna Errigo ha ricevuto l’ultimatum da parte della Federazione Italiana di Scherma che le ha chiesto di scegliere con quale arma intende qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entro il 31 marzo l’azzurra dovrà dichiarare la sua intenzione: fioretto o sciabola? La brianzola, che ha ottenuto i suoi migliori risultati con l’arma dolce, aveva deciso di cimentarsi in entrambe le specialità per inseguire una storica doppia ...

Scherma - Coppa del Mondo Orleans 2018 : Rossella Gregorio si ferma ai quarti di finale - Arianna Errigo out ai sedicesimi : Se lo scorso anno era stata doppietta, questa volta le sciabolatrici azzurre chiudono giù dal podio nella prima tappa di Coppa del Mondo ad Orleans (Francia). La migliore è stata Rossella Gregorio, che si è fermata nei quarti di finale e non è riuscita a confermare la vittoria di 12 mesi fa. La campana è stata sconfitta, infatti, all’ultima stoccata dalla greca Despina Georgiadou per 15-14. Sempre l’ellenica aveva eliminato nei sedicesimi ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Arianna Errigo perfetta nelle qualifazioni. L’Italia ne porta dieci in tabellone ad Orleans : Era solo la prima giornata nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Orleans, ma c’era grandissima attesa per vedere in pedana Arianna Errigo dopo i fatti degli ultimi giorni (dovrà decidere entro il 31 marzo tra fioretto e sciabola). La monzese ha risposto sul campo, vincendo i sei assalti del suo girone e staccando il pass per il main draw della gara di domani. Errigo è l’unica azzurra ad aver centrato subito la ...