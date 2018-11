Scarica di adrenalina e gol contro la depressione

ilgiornale

(Di mercoledì 21 novembre 2018) I n tempi non sospetti, Ibra dichiarò: "Se un giorno dovessi andare in guerra, porterei con me Gattuso!". Più che un complimento postumo al vecchio sodale, è il riconoscimento di una sintonia totale, calcistica e umana, la dimostrazione che tra i due il sodalizio ha moltissime possibilità di riuscita. Questa è la premessa indispensabile perché nel calcio, prima degli schemi e del talento, contano le intese personali. Che Ibra sia utile a questo Milan, martellato dagli infortuni, alle prese con i provvedimenti dell'Uefa (che non gli consentiranno investimenti dispendiosi durante il mercato di gennaio), non è un dogma ma una sicurezza che affonda le sue ragioni in alcune osservazioni. Ibra è capace d'integrarsi con Higuain e Cutrone che, da soli, non possono reggere il peso dell'intera stagione. Lo svedesone, che conosce alla perfezione il mondo Milan e Milano, è un grande motivatore del ...