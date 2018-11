ilgiornale

: RT @hele_fr: Scabbia, tubercolosi e Aids. Dai migranti bomba sanitaria - linolamb : RT @hele_fr: Scabbia, tubercolosi e Aids. Dai migranti bomba sanitaria - vincen11 : RT @gilardisil: Scabbia, Hiv, meningite e tubercolosi. A bordo delle navi #Aquarius e #VosPrudence l'allerta era massima. Pur sapendo dell… - hele_fr : Scabbia, tubercolosi e Aids. Dai migranti bomba sanitaria -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Oltre 14milairregolari sbarcati in Italia nel 2017 avevano la, una malattia contagiosa della pelle provocata da un parassita. Dal 2015, gli anni di boom grazie alle Ong, gli infetti sono stati 43.787. Secondo l'ordinanza di sequestro di nave Aquarius della procura di Catania in un anno e mezzo l'organizzazione non governativa Medici senza frontiere (Msf) ha portato in Italia 5088con malattie infettive per la maggioranza come la, ma pure meningite,e sifilide.Non bisogna scatenare inutili allarmismi, ma "ipongono una questione di sanità pubblica ineludibile" ha dichiarato Francesco Blasi, presidente del centro studi della Società italiana di pneumologia. Nell'ordinanza della procura di Catania sull'inchiesta Bordless, che accusa 24 esponenti di Msf, sono stati evidenziati "numerosi e documentati casi di malattie registrate ...