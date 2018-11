Save the Duck presenta il “Green Friday” | il nuovo progetto solidale

Save the Children : 85mila bambini in Yemen morti fame in 3 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia. Save the Children : «Rimettiamo al centro i bambini» - : Povertà, emarginazione, scarsa scolarizzazione, violenza e abusi non riguardano solo 'i figli dei poveri' , quelli 'che vivono dall'altra parte del mondo'. Riguardano anche i 'nostri' figli, quelli ...

Save the Children : in Italia 1 - 2 milioni di bambini in povertà assoluta. Il riscatto deve partire dalle periferie : Non sono solo le condizioni economiche della famiglia a pesare sul futuro dei giovani ma anche l'ambiente in cui vivono -

Save the Children : in Italia 1 - 2 mln di bambini in povertà assoluta - : Aumentano le diseguaglianze tra i minori che vivono in periferia e quelli che vivono nei quartieri benestanti delle grandi città. Il direttore Neri: "È assurdo che due bambini che vivono a un solo ...

Save the Children : "In Italia 1 - 2 milioni di minori in condizioni di povertà assoluta" : Secondo l'Ong, "la segregazione educativa allarga sempre di più la forbice delle disuguaglianze, soprattutto nelle grandi città"

Infanzia - Save the Children : la povertà assoluta in Italia colpisce 1 - 2 milioni di bambini e adolescenti : 1,2 milioni di bambini e adolescenti vivono in povertà assoluta. Ma non sono solo le condizioni economiche del nucleo familiare a pesare sul loro futuro. L’ambiente in cui vivono ha un enorme impatto nel condizionare le loro opportunità di crescita e di futuro. Pochi chilometri di distanza, tra una zona e l’altra, possono significare riscatto sociale o impossibilità di uscire dal circolo vizioso della povertà: la segregazione educativa allarga ...

Save the Children : “In Italia 1 - 2 bambini vivono in condizioni di povertà assoluta” : L'organizzazione non governativa denuncia come in Italia 1,2 milioni di minori vivano in condizioni di povertà assoluta e come vi sia un enorme divario educativo tra quartieri poveri e ricchi delle città.Continua a leggere

Yemen : Save the Children - 150 morti : ANSA, - ROMA, 7 NOV - "I soldati alleati del governo dello Yemen stanno conducendo una battaglia all'interno della città di Hodeidah. Il bombardamento dell'artiglieria sta avvenendo pesantemente da ...

Save the Sarno : depuratore da casa in cambio di bottigliette usate : Riciclare bottiglie di plastica per difendere l'ambiente e il fiume Sarno. Parte da questa concezione la campagna di sensibilizzazione Save the Sarno voluta dall'Acquatec che, per ogni cittadino che ...

Save the Duck presenta le nuove giacche ispirate a Donald Duck [GALLERY] : Save the Duck presenta la nuova capsule collection ispirata a Donald Duck e alla sua compagna Daisy Duck Save the Duck, brand di capispalla animal-friendly, presenta una speciale capsule collection dedicata al papero più famoso del mondo, Donald Duck e alla sua compagna Daisy Duck. I modelli Disney | Save The Duck per uomo, donna e junior sono di derivazione stilistica anni ’80. Capi super over e coloratissimi, il cui carattere viene ...

Nutrizione per le ragazze - Save the Children/IFAD : misure integrate e multisettoriali per salvare le adolescenti dalla denutrizione e prevenire morti precoci : Nel 2030 ci saranno 129 milioni di bambini con problemi di crescita dovuta alla malNutrizione, il più delle volte causati dalla deNutrizione delle loro madri adolescenti. Il ciclo intergenerazionale di malNutrizione dipende da una serie di cause che, per essere risolte, devono essere affrontate in maniera integrata: povertà, norme socio-culturali, educazione, carenza di acqua potabile, accesso ai sistemi di salute pubblica e alle risorse, che ...

#finoallultimobambino : gli allenatori della Serie A insieme per Save the Children : Ogni anno nel mondo, sono circa 5,5 milioni i bambini sotto i 5 anni che muoiono per cause prevenibili e curabili; la metà di queste morti, quasi 3 milioni di bambini, avviene a causa della ...

Ebola - Save the Children : aumentano i casi confermati in Congo : Ben 33 nuovi casi di Ebola sono stati confermati negli ultimi giorni nella Repubblica Democratica del Congo, facendo registrare l’aumento più significativo di nuovi casi da quando, ad agosto scorso, l’epidemia ha iniziato a svilupparsi nella provincia del Nord Kivu, nell’est del Paese. Salgono così a 214 i casi di Ebola individuati fino a oggi, di cui 179 confermati e 35 probabili, mentre almeno 104 persone hanno perso la vita sicuramente a ...