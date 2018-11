Sara Affi Fella | la verità sul nuovo discusso lavoro | sarebbe tutto finto | lei è ' sparita'

Sara Affi Fella - che fine ha fatto dopo lo scandalo di Uomini e Donne : ecco cosa fa oggi : La vicenda di Sara Affi Fella ha lasciato senza parole i tantissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi, increduli di fronte al modo in cui l’ex tronista si è comportata con la redazione e gli spettatori durante il suo trono. A luglio è arrivata la scelta, ma la storia tra Sara e il corteggiatore Luigi Mastroianni finisce solo dieci giorni dopo. La Affi Fella era fidanzata con Nicola Panico e la sua esperienza a ”Uomini e ...

U&D - Sara Affi Fella dopo lo scandalo pubblicizza un centro estetico vicino Napoli : Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver perso vantaggiosi contratti con gli sponsor, ha ripreso a lavorare pubblicizzando un centro estetico in provincia di Napoli, come si legge sulle pagine di Novella 2000. La ragazza è stata per lungo tempo al centro del gossip, avendo tradito la redazione del programma di Maria De Filippi non avendo rivelato, stando alle dichiarazioni del suo ex Nicola Panico, di essere ancora fidanzata con ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi sul caso Sara Affi Fella : “Non potevo crederci - non metto più la mano sul fuoco per nessuno” : Il caso Sara Affi Fella ha avuto strascichi importanti su Uomini e Donne, il date show condotto da Maria De Filippi che ogni giorno incolla allo schermo quasi tre milioni di telespettatori. La tronista partecipava al programma e parallelamente proseguiva la relazione con l’ex Nicola Panico con cui aveva anche partecipato a Temptation Island. La “truffa” era stata rivelata dal ragazzo quando aveva scoperto il flirt tra la ...

Maria De Filippi attacca Lorenzo e torna a parlare di Sara Affi Fella : 'non ci credevo' : La puntata odierna, di giovedì 15 novembre, di Uomini e Donne è stata una puntata ricca di colpi di scena. Maria De Filippi si è trovata ad affrontare due importanti questioni inerenti una corteggiatrice e un tronista. Le persone in questione sono Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi. La prima è stata accusata di essere a Uomini e Donne solo per fare business, Lorenzo, invece, è uscito di nascosto con una ragazza avvertendo la redazione solo a ...

