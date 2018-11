Sanremo Story | cronaca dell’edizione 2017

laragnatelanews

(Di giovedì 22 novembre 2018) Continua il nostro viaggio a ritroso per la storia del Festival di. Abbiamo ripercorso le tappe2018 la scorsa settimana: pertanto è arrivato il momento di passare all’edizione. La terza ed ultima con Carlo Conti nel doppio ruolo di conduttore principale e direttore artistico. Dopo i grandi risultati delle edizioni 2015 e 2016 Conti ha intenzione di fare le cose in grande per chiudere nel migliore dei modi il suo primo ciclo sanremese: è orientata in tal senso la scelta di Maria De Filippi, volto di punta della musica in TV (e non) di casa Mediaset, come valletta, nonché personaggio da anni garanzia di indice di ascolti alto. Nella serata della selezione degli artisti che prendono parte alla sezione Nuove Proposte, Carlo Conti annuncia la lista dei Big. La grande favorita è Fiorella Mannoia: si parlava da mesi di un grande nome in gara fortemente voluto da ...