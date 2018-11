San Giuliano di Puglia | a 16 anni dalla tragedia una verità difficile

Giuliano Sangiorgi papà entusiasta della piccola Stella ringrazia il pubblico per l’accoglienza (video) : Un Giuliano Sangiorgi papà novello ed entusiasta ha voluto ringraziare il pubblico, gli amici e tutti quanti sui social hanno accolto con gioia la notizia della nascita della sua prima figlia. La piccola Stella Sangiorgi, nata dalla relazione del frontman dei Negramaro con la scrittrice Ilaria Macchia, ha visto la luce a Roma nella notte del 3 novembre. I messaggi di congratulazioni per la coppia si sono moltiplicati in rete dopo ...

Negramaro - Giuliano Sangiorgi diventa papà : è nata Stella - la figlia del cantante e della compagna Ilaria : Una bellissima notizia per tutti i fan dei Negramaro: è nata questa mattina Stella, la figlia del cantante, Giuliano Sangiorgi, e della sua compagna, Ilaria Macchia. Fabrizio Corona chiede...

Nata Stella figlia di Giuliano Sangiorgi : ROMA, 3 NOV - "È Nata Stella Sangiorgi. Roma ore 2.35. 3 novembre 2018. Benvenuta amore mio!". Giuliano Sangiorgi annuncia così sui social la nascita della sua prima figlia avuta con la compagna, la ...

Nata Stella figlia di Giuliano Sangiorgi : ANSA, - ROMA, 3 NOV - "È Nata Stella Sangiorgi. Roma ore 2.35. 3 novembre 2018. Benvenuta amore mio!". Giuliano Sangiorgi annuncia così sui social la nascita della sua prima figlia avuta con la ...

Grande gioia per il cantante dei Negramaro - Giuliano Sangiorgi : è nata la prima figlia Stella : Giuliano Sangiorgi e la compagna Ilaria Macchia sono diventati genitori. La scorsa notte, a Roma, è nata Stella, prima figlia del frontman dei Negramaro. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social della band, attraverso i quali... L'articolo Grande gioia per il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi: è nata la prima figlia Stella proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giuliano Sangiorgi papà - è nata Stella : “Benvenuta amore mio” : Giuliano Sangiorgi è diventato papà. Il leader dei Negramaro ha annunciato l’arrivo della sua primogenita, nata dall’amore per Ilaria Macchia. Per l’occasione l’artista salentino ha inaugurato la sua pagina Instagram ufficiale, postando una foto che ritrae la neonata, con tanto di braccialetto dell’ospedale stretto intorno al polso minuscolo e perfetto. La piccola si chiama Stella e ha conquistato da subito i fan ...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro papà : è nata la sua prima figlia : È nata la sua prima figlia e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha subito voluto condivide-re questa gioia con i fan. Il cantante ha inaugurato così, con la notizia più bella, la sua nuova pagina Instagram, pubblicando anche la foto della piccola che, come fa sapere il neo papà nel post, è nata a Roma alle 2,35 di sabato 3 novembre. “Benvenuto amore mio”, ha scritto lui sotto alla foto della bambina. Stella, questo il nome che hanno scelto i ...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà : è nata una ‘piccola’… Stella! : Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà, il cantante pugliese lo ha annunciato sui social network “È nata Stella Sangiorgi. Roma ore 2.35. 3 novembre 2018. Benvenuta amore mio! “: così Giuliano dei Negramaro annuncia sui social la nascita della sua primogenita. Il cantante di Lecce ha avuto la gioia di veder nascere la sua piccola Stella, frutto dell’amore dell’artista pugliese e della compagna Ilaria ...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà : è nata una ‘piccola’ Stella! : Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà, il cantante pugliese lo ha annunciato sui social network “È nata Stella Sangiorgi. Roma ore 2.35. 3 novembre 2018. Benvenuta amore mio! “: così Giuliano dei Negramaro annuncia sui social la nascita della sua primogenita. Il cantante di Lecce ha avuto la gioia di veder nascere la sua piccola Stella, frutto dell’amore dell’artista pugliese e della compagna Ilaria ...

È nata la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia - i Negramaro accolgono Stella (foto) : Nella notte tra il 2 e il 3 novembre è nata la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia, la piccola Stella: i Negramaro ne hanno dato l'annuncio sui loro canali social con una foto della neonata e un primo piano del classico braccialetto identificativo. La figlia del frontman della band e della scrittrice e sceneggiatrice è venuta al mondo a Roma, città in cui ormai da anni Sangiorgi vive con la compagna e ha che ha scelto per la nascita ...

Giuliano Sangiorgi papà : è nata la prima figlia del cantante dei Negramaro : Negramaro: come si chiama la prima figlia di Giuliano Sangiorgi Fiocco rosa per Giuliano Sangiorgi. Il cantante è diventato per la prima volta padre grazie alla compagna Ilaria La Macchia, di professione scrittrice. I due sono diventati genitori della piccola Stella all’alba di sabato 3 novembre. A dare l’annuncio è stato il leader dei Negramaro […] L'articolo Giuliano Sangiorgi papà: è nata la prima figlia del cantante dei ...

Giuliano Sangiorgi papà : è nata Stella : Negramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourIn casa Negramaro, dopo i difficili mesi vissuti per l’emorragia cerebrale che ha colpito il ...

È nata Stella - la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria La Macchia. Gli auguri degli zii Negramaro : Fiocco rosa in casa Sangiorgi. È nata a Roma la prima figlia del cantante dei Negramaro e di Ilaria La Macchia. A dare l'annuncio è papà Giuliano che per l'occasione ha inaugurato la sua nuova pagina Instagram. Visualizza questo post su Instagram È nata Stella Sangiorgi Roma ore 2.35 3 novembre 2018 Benvenuta amore mio! ⭐ @i.lariamacchia Un post condiviso da Giuliano Sangiorgi ...

Sangiuliano querela Saviano : ‘Si metta in fila - c’è prima Salvini’ : Lo scrittore roberto Saviano pubblica su Facebook un durissimo post contro il neo direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano. Il giornalista annuncia querela nei suoi confronti e, per tutta risposta, l’autore di Gomorra risponde in maniera sprezzante invitandolo a mettersi in fila perché, prima di lui, a querelarlo era gia' stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini che continua ad essere definito da Saviano “Ministro delle Malavita”. Il post di ...