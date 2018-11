San Giovanni Bosco | l' ospedale senza pace | le formiche anche in Chirurgia

E’ morto il gatto Gino - simbolo di San Giovanni in Persiceto - adorato da tutto il web : “Non so come dirvelo… Gino, il nostro amico magico ci ha lasciato. Saremo in tanti a piangerlo“: con queste parole una delle amministratrici della popolare pagina Facebook (da 9mila fan) del micio ha dato l’addio al gatto più famoso e amato non solo di San Giovanni in Persiceto ma anche dei social network. Re Gino, gatto dal musetto regale, era adorato in tutto il paese. Probabilmente è stato investito da un’auto: ...

E' morto Re Gino - il gatto simbolo di San Giovanni in Persiceto con oltre 9mila fan : BOLOGNA - La notizia sta girando vorticosamente su Facebook, ma non è una bufala come spesso accade in questi casi. E' morta, a suo modo di vederla, un'autorità, un simbolo di San Giovanni in ...

A Roma in piazza di Porta San Giovanni - sabato 17 novembre : In vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, prevista per il 25 novembre, il camper della Polizia di Stato del progetto '…Questo non è amore', continua a partecipare ...

Napoli - Nas al San Giovanni Bosco : ora si indaga sulla 'buvette' : Hanno confermato l'esistenza di allarmi e segnalazioni che risalgono ad alcuni giorni prima che scoppiasse lo scandalo. Si rompe il muro di omertà tra le corsie dell'ospedale San Giovanni Bosco, ...

Roma - mamma a 62 anni : parto da record all'Ospedale San Giovanni : mamma a 62 anni: è successo a Roma, dove la donna ha dato alla luce una bimba di tre chili e duecento grammi. Sia la madre che la neonata, ricoverate al San Giovanni di Roma, stanno bene. La...

Mamma a 62 anni : un parto speciale al San Giovanni di Roma : Fiocco rosa speciale all'Ospedale San Giovanni di Roma, dove una donna di 62 anni ha dato alla luce questa mattina una bambina di tre chili e duecento grammi. Sia la madre che la neonata stanno bene. La piccola è nata con parto cesareo programmato e per l'epidurale è stata usata la tecnica in via di sperimentazione dell'eco-navigazione, ossia una sonda ecografica che indica all'ago la via per eseguire l'epidurale. La neo-Mamma, di ...

Proclamato venerabile il raguSano Mons. Giovanni Iacono : Proclamato venerabile il ragusano Mons. Giovanni Iacono. Va avanti processo di beatificazione del “vescovo più povero di tutti i vescovi della Sicilia

Cadono da un cestello : morti Giovanni PalmiSano di Locorotondo e Angelo D’Aversa di Statte : Infortunio mortale sul lavoro in Puglia. Due uomini sono morti cadendo da un cestello elevatore che si è ribaltato nel

Sommersa da formiche al “San Giovanni Bosco” di Napoli : terzo giorno di controlli del Nas in ospedale : I carabinieri del Nas di Napoli stanno eseguendo sopralluoghi per il 3° giorno nell’ospedale San Giovanni Bosco, in riferimento alle indagini sul caso della paziente intubata Sommersa dalle formiche. I militari stanno vagliando eventuali responsabilità soprattutto sotto il profilo sanitario. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio. Con i militari anche il direttore dell’Asl Napoli 1 Mario Forlenza e ...

Sommersa da formiche al “San Giovanni Bosco” di Napoli : il governatore De Luca visita l’ammalata : Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è recato oggi in visita alla donna extracomunitaria intubata ricoperta dalle formiche nell’ospedale “San Giovanni Bosco” di Napoli. De Luca, dopo essersi intrattenuto a lungo con l’ammalata, avrebbe poi incontrato i dirigenti ed il personale della struttura ospedaliera. “Per le aree di inefficienza, di sciatteria – o peggio – ancora presenti, si ...

Donna intubata ricoperta di formiche al San Giovanni Bosco di Napoli. Nas in ospedale : Orrore all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove una Donna intubata è stata trovata sommersa dalle formiche. A denunciarlo sono i Verdi. «Dopo la nostra denuncia, il direttore...

Napoli - donna intubata ricoperta di formiche : blitz dei Nas all'ospedale San Giovanni Bosco : È in corso un'ispezione dei carabinieri del Nas all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione, da parte di alcuni cittadini e rilanciata dal ...