Salvini nel mirino | spuntano manifesti choc

Passerella nella reggia del clan e gara tra Raggi e Salvini : di Simone Canettieri ROMA 'Quanto sfarzo, quanto lusso'. Quando alle 18 il premier Giuseppe Conte entra nei villini abusivi dei Casamonica non riesce a trattenere lo stupore. Davanti a sé ha gli ...

Salvini : “Lavoriamo per introdurre la donazione di sangue obbligatoria nelle scuole” : "Lavoreremo con il ministro dell'Istruzione ad un ossimoro: la donazione volontaria obbligatoria nelle scuole, perchè se li becchi a 18 anni poi te li tieni per i successivi 40 anni. Io ho cominciato a donare il sangue grazie al mio papà, che per i 18 non mi ha regalato il motorino, ma mi ha portato all'Avis", ha dichiarato Matteo Salvini.Continua a leggere

Rimpasto governo M5s-Lega/ Gelo tra Salvini e Di Maio - saltano Toninelli e Grillo? - IlSussidiario.net : Rimpasto governo M5s Lega: ultime notizie, alta tensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, saltano Toninelli e Grillo? Due strade per l'esecutivo.

Preservativi gratis - Salvini : “Lo Stato non entri nella camera da letto” : Matteo Salvini è tornato sulla polemica relativa all'emendamento alla manovra sui contraccettivi gratis per migranti e giovani under 26, poi ritirato da M5S per volere della Lega: "Io penso che un conto è la tutela della salute, un conto è spiegare ai ragazzi che è sempre meglio proteggersi, un conto è che lo Stato entri in camera da letto; quindi non mi sembra assolutamente una buona idea".Continua a leggere

Salvini-Di Maio - tregua nella Terra dei fuochi. Ma resta dissenso sui termovalorizzatori : Il governo a Caserta approva il protocollo d'intesa. Firma anche il leader leghista ma sugli inceneritori visioni opposte fra nord e sud. 'Sono sicuri', insiste Salvini. Di Maio: 'sono vintage' -

Nuove minacce a Salvini : "Il sogno nel cassetto? Salvini a piazzale Loreto" : "Il mio sogno nel cassetto non è stato rimosso, S**vini sappia che a piazzale Loreto c'è ancora posto!". Ancora un'altra minaccia a Matteo Salvini - anche il suo nome è stato curiosamente censurato -, dagli studenti scesi in piazza venerdì scorso per protestare contro di lui. Il refrain è sempre lo stesso: centri sociali, antagonisti e militanti di sinistra da mesi accostano il vicepremier alla figura di Mussolini, in una sorta di antifascismo ...

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Rifiuti - scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Domani Conte sigla l'intesa nella Terra dei Fuochi? - IlSussidiario.net : Rifiuti, lite Salvini-Di Maio: 'termovalorizzatori non sono nel contratto? Ma la realtà cambia: sono sicuri'. Governo Conte Domani nella Terra dei Fuochi

Contratto - Salvini sfida Di Maio. M5S : «I termovalorizzatori non sono nell'accordo». Lega : «La realtà cambia» : Il dossier inceneritori continua ad allargare il cuneo fra i due partiti della maggioranza. Con il leader leghista Matteo Salvini che per la prima volta ieri ha accennato al superamento del programma...

Governo - il sondaggio : Salvini il più popolare. Di Maio insegue - flop Toninelli : Per esempio il ministro dell'Economia Tria compare solo in decima posizione con il 37%, così anche il titolare della Farnesina Moavero Milanesi risulta conosciuto appena dal 17% e si piazza ...

Rifiuti - rilancio morbido di Salvini : 'Devono produrre ricchezza'. Di Maio : 'Inceneritori non sono nel contratto' : Ancora scintille tra i due vicepremier sui termovalorizzatori in Campania. Il capo leghista non molla ma assicura: 'Troveremo un accordo, il governo dura cinque anni'. Il premier fa l'arbitro -