Salvini | ' La lettera dell' Ue? Aspetto quella di Babbo Natale'

Salvini : lettera Ue?Aspetto Babbo Natale : 13.05 "E' arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale". E' il primo commento del vicepremier Salvini alla bocciatura della Manovra da Bruxelles."Risponderemo educatamente,ci confronteremo. Contiamo sul fatto che ci lascino lavorare". Il governo può essere condizionato dalla Ue? "No. A maggio si vota,c'è la fiducia degli italiani e mi basta".Salvini dice sì al Ddl anticorruzione anche senza la norma sul peculato, su ...

Salvini dopo la bocciatura della manovra : "La lettera dell'Ue? Tanto aspettavo anche quella di Babbo Natale" : La commissione Ue, come previsto, ha bocciato la legge di bilancio. Ma Matteo Salvini fa spallucce: "Arrivata la lettera? Tanto mi aspettavo anche quella di Babbo Natale. Ne riparleremo ma nessuno mi convincerà mai, ad esempio, che la Fornero sia una legge giusta". Il ministro dell'Interno, intervenendo alla Giornata della Legalità di Confcommercio, ha poi aggiunto: "Risponderemo educatamente".Il vicepremier poi, rispondendo ai ...

Manovra bocciata dalla Commissione Ue : "Procedura di infrazione è giustificata" | Salvini : attendo la lettera di Babbo Natale : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Dopo la lettera all’Ue lo spread balza a 317. Salvini sfida Bruxelles : “Sanzioni? Avete capito male” : Dopo la lettera all’Ue con cui il governo ha confermato i numeri della manovra di bilancio, lo spread schizza a 317 punti base. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi, in avvio di seduta, è aumentato di oltre 11 punti rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento dei Btp decennali è salito al 3,55%. La versione rivist...

