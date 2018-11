Salvini | Convinto che Governo andrà avanti | importante che leggi vengano

Foa - Salvini : “B. convinto con stop a tetti pubblicità in tv? Non ho tempo per pensare a questo”. E sull’Iva : “Non aumenterà” : “Se ho convinto Berlusconi su Foa con la certezza che i tetti alle pubblicità in tv non si faranno? Non ho tempo per pensare a questo, penso alla manovra e ai decreti immigrazione e sicurezza“. Così Matteo Salvini, entrando a Palazzo Grazioli per il vertice del centrodestra con il leader di Forza Italia e quello di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Salvini ha negato problemi sugli stessi decreti, dopo lo slittamento del ...