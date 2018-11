Salute | il batterio killer “Mycobacterium chimaera” circola anche in Italia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) “Il Mycobacterium chimaera, comunemente conosciuto come “”, è unidentificato per la prima volta nel 2004, diffuso in natura, presente soprattutto nell’acqua potabile e generalmente non pericoloso per laumana. Casi invasivi di M. chimaera sono stati riscontrati in Europa, e non solo, e sono stati associati all’utilizzo di dispositivi di raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler Devices, HCD) necessari a regolare la temperatura del sangue inzione extra corporea durante interventi cardiochirurgici, per lo più per contaminazione dei pazienti tramite aerosol proveniente dall’acqua delle taniche dei dispositivi. La prima identificazione di un caso di infezione associato a questo tipo di dispositivo risale al 2014,se attraverso indagini retrospettive è stato possibile riconoscerecasi verificatisi ...