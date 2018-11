Salute e volontariato | missione ‘A Cuore Aperto” in Tanzania VIDEO

Blastingnews

: Stamattina all'Istituto Gobetti @SilvioMagliano, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato… - VolToCsv : Stamattina all'Istituto Gobetti @SilvioMagliano, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato… - ALDAI_Mi : RT @Assidai: Più #benessere a 360 gradi come #assistenzasanitaria #salute #volontariato #flessibilità di tempi e spazi di lavoro, meno inte… - Assidai : Più #benessere a 360 gradi come #assistenzasanitaria #salute #volontariato #flessibilità di tempi e spazi di lavoro… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Si rinnova di anno in anno l’impegno dell’associazione “Ain Africa. Nuovainper i volontari della onlus presieduta dal cardiochirurgo siciliano Giovanni Ruvolo, che da quattordici anni collabora con le suore della Comunità Cristiani nel Mondo ad Ipogolo, nella regione di Iringa. Il progetto prevede assistenza sanitaria ai più bisognosi, adozioni a distanza, sostegno all’istruzione e alla formazione. Medici italiani in Africa:‘Unper Ipogolo 2018’ “Crediamo fermamente che la sanità sia un diritto per tutti, anche per i più poveri, per quelli che non possono arrivare in posti lontani per curarsi. Questo – dice il prof Giovanni Ruvolo - è un momento particolarmente delicato in tutta Europa, c’è un rifiuto dei migranti di coloro che arrivano in particolar modo in Italia e in Sicilia perché fuggono dai paesi africani, un po’ per la guerra e ...