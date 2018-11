Salento | tornado EF2 tra Taurisano e Ugento | gravi danni Auto ribaltate e muri

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Maltempo in Puglia : grosso tornado in Salento - a Taurisano [VIDEO] : Giornata di forte instabilità per il sud Italia, in particolare sull'asse Calabria-Puglia dove sono presenti condizioni fortemente instabili che facilitano la formazione di fenomeni violenti come...