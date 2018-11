Russia | uomo schiacciato da jet all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Nella serata di ieri un giovane è stato travolto e ucciso da un aereo in fase di decollo all’aeroportodi: Albert Yepremyan, 25enne armeno espulso dalla Spagna e in viaggio verso Yerevan, invece di salire sull’autobus di collegamento tra il gate e l’aereo, si è avventurato per l’aeroporto. Nell’oscurità, sarebbe stato investito da un Boeing 737 dell’Aeroflot diretto ad Atene. I piloti hanno avvertito un urto ma inizialmente hanno pensato di avere investito un animale e, dato che gli strumenti non indicavano danni al velivolo, hanno deciso di proseguire. “L’equipaggio dell’aereo passeggeri ha informato i controllori di volo di una presunta collisione con un animale sulla pista durante la fase di rullaggio e si è deciso di non riportare l’aereo all’aeroporto di partenza, in quanto i sistemi non ...