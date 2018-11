Ruspe in azione | giù le villette dei Casamonica

Casamonica - Ruspe in azione per la demolizione delle ville abusive. Raggi : “La prima resa inagibile - poi tocca alle altre” : È iniziata la demolizione delle ville abusive dei Casamonica, nel quartiere Quadraro, dopo lo sgombero di ieri. La prima abitazione è stata resa inagibile, passaggio preliminare per la rimozione. Sul posto, anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Casamonica, ruspe in azione per la demolizione delle ville abusive. Raggi: “La prima resa inagibile, poi tocca alle altre” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - sgomberato il presidio Baobab con 200 migranti | Salvini : adesso altri 27 'sfratti' a Roma | L'associazione : "Ruspe per risolvere? Vergogna" : Gli agenti hanno rimosso le tende mentre l'area sarà bonificata nelle prossime ore. Il centro sociale attacca: "Il Campidoglio a 5 Stelle non è diverso né dai precedenti né dalla Lega". Salvini: "Stop illegalità".

Fico : non servono Ruspe ma più amore - idee - partecipazione : Roma, 26 ott., askanews, - 'La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma più amore e fatica nelle idee e nella partecipazione. Essere costantemente nei quartieri difficili senza lasciare mai ...